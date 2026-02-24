Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consumo alerta: estos quesos rallados pueden contener astillas de madera

Alerta por riesgo de asfixia en unas gominolas japonesas de Hello Kitty distribuidas en Catalunya

Consumo alerta: estos quesos rallados pueden contener astillas de madera / PIXABAY

EFE

Madrid
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido este lunes una alerta por la posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz, distribuido en seis autonomías.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, si bien la Aesan no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras zonas.

La alerta ha sido emitida a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) por las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra, según ha informado en un comunicado.

En concreto, los productos afectados son los lotes 2426026 de los quesos rallados gouda de la marca Alteza y la marca Albéniz, ambos con fecha de caducidad para el 5 de junio de 2026.

Queso rallado gouda de la marca Alteza

Queso rallado gouda de la marca Alteza / AESAN

Queso rallado gouda de la marca Albéniz

Queso rallado gouda de la marca Albéniz / AESAN

Y el lote 2426026 del queso rallado mozzarella y provolone, de la marca Froiz, con fecha de caducidad para el 5 de junio de 2026.

Queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz

Queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz / AESAN

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades a través del Sciri para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

