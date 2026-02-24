Arrancan tres días de negociación claves para evitar una nueva huelga en la escuela catalana la semana del 16 de marzo

Empiezan tres días claves en las negociaciones entre los sindicatos educativos -en un buen momento de forma tras la demostración de fuerza que supuso la exitosa huelga del pasado 11 de febrero- y la conselleria de Educació i Fomació Professional (FP), que quiere evitar a toda costa la semana de paros convocada por los sindicatos entre el 16 y el 20 de marzo y la imagen de sistema desbordado que proyecta la masiva movilización docente. Las líneas rojas de los sindicatos son claras: una subida de salario -los 1.500 euros brutos anuales en cuatro años planteados por el Govern la semana pasada les resultaron una ofensa-, una bajada de ratios, menos burocracia y más recursos para la escuela inclusiva.

La primera de las reuniones empieza este martes a las 10 de la mañana en la sede la conselleria con una orden del día que incluye hablar sobre "las necesidades de personal a corto y medio plazo, la planificación de las ofertas de empleo público y los procesos de selección, así como la provisión de puestos de trabajo docentes (y su adjudicación)". También el reconocimiento normativo de la autoridad del profesorado, una de las grandes apuestas del Departament en la negociación.

Salarios y burocracia

El grueso de la negociación será el miércoles, también a las 10 de la mañana, jornada en la que negociará sobre el marco retributivo, posibles ajustes y escenarios de mejora, y el plan desburocratización.

Por último, el jueves, 26, la última de las tres mesas de la semana estará dedicada al "desarrollo y consolidación" del modelo de educación inclusiva, las ratios de alumnos por aula en los centros educativos y los recursos necesarios para garantizar una "atención adecuada y equitativa".

Demandas concretas

Los sindicatos exigen un aumento del 100% del complemento específico general, desvinculado de la atribución de nuevas funciones docentes. La propuesta inicial del Departament era de un 15% y lo vinculaba a "nuevas funciones" relacionadas con la orientación y la escuela inclusiva.

Desde el sindicato UGT insisten en la necesidad de establecer una cláusula de garantía salarial que permita la actualización automática del sueldo de acuerdo con el IPC. "Todo ello, sin olvidar la necesidad de revertir los recortes, como son el reconocimiento de la deuda de los sexenios, la equiparación salarial en la FP, el pago de las dietas en salidas y colonias, así como la remuneración de los cargos de acuerdo con la carga de las funciones que se desempeñan", señalan desde la UGT.

15 alumnos en primaria y 20 en la ESO

Ante la propuesta del Departamento de establecer la ratio de 20 alumnos por aula en primaria y de 27 en secundaria para el curso 2028-29, desde UGT exigen que se aproveche el descenso demográfico para actualizar las ratios en los centros educativos. Así, para las etapas de infantil y primaria, proponen establecer una ratio de 15 alumnos, mientras que en las aulas de secundaria consideran que debería fijarse un número máximo de 20 alumnos por grupo.

En cuanto a la burocracia, el sindicato propone la creación de un entorno único de aplicaciones digitales que evite la superposición y la reescritura de datos, el uso de documentos que permitan la recopilación de información funcional y práctica para el día a día en el aula y, también, la simplificación "profunda" de los procesos de evaluación existentes, que "no aportan ningún tipo de valor educativo", aseguran.