Concentración masiva en Girona para rechazar la brutal agresión a una persona sin hogar, que sigue en la UCI

Unas 300 personas se han concentrado este martes por la tarde en Girona para condenar la brutal agresión a una persona sin hogar. La víctima, que se llama Mamadou, continúa ingresada en la UCI del hospital Josep Trueta y está estable dentro de la gravedad y con pronóstico reservado, según fuentes sanitarias. Mientras tanto, el juzgado de guardia de Girona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre de 26 años detenido por la violenta agresión.

El punto elegido para la concentración ha sido el mismo donde tuvieron lugar los hechos el pasado domingo por la mañana. Han sido las asociaciones vecinales de Santa Eugènia y Can Gibert del Pla quienes han organizado la concentración bajo el lema "Por la dignidad y la convivencia de nuestros barrios".

"Era un vecino más"

El agredido era una cara visible del barrio. "Era un vecino más", ha comentado el presidente de la Asociación de Vecinos de Can Gibert, Cristóbal Tarifa, con diferentes personas que le iban a llevar comida, bebida o mantas y él "nunca lo rechazaba".

Tarifa ha pedido "más seguridad y menos racismo". En la misma línea, uno de los miembros de la junta de la Asociación de Vecinos de Santa Eugènia, Albert Quintana, ha explicado que son unos "barrios pacíficos" y ante una "agresión tan brutal" no pueden "permanecer indiferentes", al mismo tiempo que piden "más apoyo" por parte de las instituciones.

"Deseamos que viva"

Han leído un manifiesto y han colocado unas velas y flores que presidían el lugar donde tuvo lugar la agresión. Aparte de la manifestación, se ha hecho un minuto de silencio y en un momento puntual algunos asistentes han gritado "no se entiende, gente sin casa y casas sin gente". También han hablado diferentes vecinos de los barrios, entre otros, una vecina que le llevaba comida cada día y que lo ha ido a ver al hospital. Con la voz temblorosa ha explicado que "todavía no está consciente, se está recuperando y deseamos que viva".

Girona se personará

Por su parte, el agresor ha pasado a disposición este martes por la mañana y la magistrada mantiene la causa abierta por los delitos de tentativa de homicidio y atentado contra agentes de la autoridad, según el TSJ. Som Sostre, la plataforma que tiene por objetivo visibilizar a las personas sin hogar, ha asistido a la vista e intervendrá como acusación popular durante el juicio, que todavía no tiene fecha.

También se personará como acusación el Ayuntamiento de Girona. Lo ha confirmado el alcalde, Lluc Salellas, a través de una publicación en las redes sociales, asegurando que "ninguna violencia tiene cabida en nuestra ciudad, menos aún contra personas vulnerables". El alcalde, junto con otros miembros del equipo de gobierno y de la oposición, ha asistido a la concentración de este martes, así como otros representantes políticos.

Además, Salellas ha apuntado que este miércoles se reunirá con las asociaciones vecinales de Can Gibert y Santa Eugènia y la entidad Som Sostre "para hablar de este hecho" y de lo que pueden "hacer más políticamente con el sinhogarismo". Ha lamentado que sea un "problema que va en aumento y en todas partes", no solo de Girona, y que va "ligado al encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral". "Hace falta un compromiso de todas las instituciones para erradicarlo", ha concluido el escrito.

El caso

Los hechos tuvieron lugar el domingo hacia las ocho de la mañana en el barrio de Can Gibert del Pla, en la zona del paseo de Olot. Según testigos, el agresor habría perseguido a la víctima, la habría tirado al suelo y se habría ensañado con golpes y patadas. Unas horas después, la sangre de la persona sin hogar todavía era visible en el lugar de los hechos.

Según apuntó la entidad Som Sostre, la víctima presentaba síntomas "evidentes" de deterioro cognitivo y, desde hace algunos meses, pernoctaba muchas noches en la plaza Isabel Vilà i Pujol. Por su parte, fuentes municipales indicaron que venía "de Salt", después de que se le diera "el alta del Hospital Psiquiátrico Santa Caterina" y no pudiera volver al lugar donde estaba habitualmente porque se lo encontró "tabicado".