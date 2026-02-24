'Body shaming': así es el nuevo acoso que prolifera en las redes sociales

Desde la popularización de las redes sociales, alrededor del año 2010, la sociedad ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia el uso del lenguaje inclusivo.

Según un estudio de la Universidad de Bolonia (Italia), “el uso de recursos inclusivos ha adquirido una importancia fundamental”, ya que busca usar términos “que incluyan a todas las personas sin discriminación”.

Sin embargo, una investigación de la Fundación Anar (Ayuda a niños/as y adolescentes en riesgo), publicada en septiembre pasado, asegura que uno de los motivos más frecuentes por los que “meterse” con alguien es el aspecto físico (54,9%), solo por detrás de la forma de ser (60,1%).

Este mismo estudio recalca que los medios a través de los cuales se produce el mayor acoso entre jóvenes es via Whatsapp (66,4%), Instagram (50,5%) y TikTok (49,5%). Pero este hostigamiento también ha llegado a producirse a través de videojuegos y juegos online.

El 'body shaming' y las redes sociales

El acoso por el aspecto físico, ya sea vía redes sociales o presencialmente, es conocido con los términos de ‘body shaming’, traducido literalmente como “crítica del cuerpo”. Según la Fundéu (de la RAE), “se utiliza para hacer referencia a los comentarios negativos hacia alguien basándose en su aspecto físico o cuando una persona se siente acomplejada con su cuerpo”.

Sin embargo, las redes sociales suelen enfatizar más la apariencia física y facilitan la publicación de comentarios hirientes sobre otras personas. El mensaje general suele ser que esa persona debe encontrar una forma de mejorar su físico o de ocultar sus defectos.

Problemática real

Hay diferentes formas de hacer ‘body shaming’ en redes sociales, y es importante detectarlas, ya que muchas veces son de forma indirecta y son casi invisibles, lo que no se suelen percibir como una problemática real.

Entre estos tipos de participación de la crítica del cuerpo se encuentran: comentarios pasivo-agresivos como “qué valentía por mostrar tu cuerpo, yo no podría”; dar por hecho cuáles son las preferencias sexuales de una persona por su cuerpo y su forma de vestir; hacer imágenes o vídeos de gente para crear contenido humorístico de su apariencia (conocidos popularmente como 'memes') o contribuir a su difusión; y la publicación de ideales de belleza muy retocadas que promueven un canon de belleza como el único aceptable.

Estas acciones, al no percibirse como una agresión directa y explícita a alguien, rara vez generan rechazo social o críticas. De hecho, todo lo contrario: a veces incluso suelen integrarse en las dinámicas cotidianas de interacción en redes sociales o presenciales.

Jóvenes usando redes sociales. / MANU MITRU

Las mujeres son las más afectadas

Según una investigación de ‘The International Journal of Indian Psychology’, “además de subrayar las diferencias de género en la crítica corporal, los datos indican una preocupante prevalencia de adolescentes, especialmente mujeres, con un mayor riesgo de obesidad abdominal. Esta característica física no solo es motivo de preocupación para su salud, sino que también sirve como un desencadenante de ‘body shaming’”.

Aunque son las jóvenes quienes suelen vivir con más intensidad la presión de tener un cuerpo canónico, los hombres también pueden verse afectados. La causa más común suele ser no estar lo suficientemente musculado, en relación con el concepto popular de la masculinidad, según informa la organización independiente sin ánimo de lucro HelpGuide.org.

Sin embargo, siguen siendo los chicos quienes presentan una mayor implicación en determinadas prácticas de burla, como comentar, publicar y reenviar contenidos que ridiculizan el aspecto físico de otra persona.

Criticar un cuerpo conlleva consecuencias psicológicas

Según un estudio publicado por el ‘National Library of Medicine’(NLM), “la humillación corporal es un problema prevalente con importantes implicaciones para la salud mental”. Llevar a cabo la práctica del ‘body shaming’ en todas sus formas tiene un impacto psicológico en las víctimas muy significativo: desde el estrés y la ansiedad hasta la depresión y la baja autoestima.

Según una entrevista a Clara González Sanguino, doctora en Psicología Clínica, publicada en el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, "la presencia de discriminación y estigma entre los adolescentes parece seguir existiendo, en especial en aquellos grupos que tradicionalmente han sido más discriminados. Sin embargo, los jóvenes con problemas de salud, tanto física como mental, pueden ser doblemente vulnerables, ya que además de sus problemas deberán hacer frente a la discriminación y el estigma”.