Bernat Barat, vocal coach: "La voz envejece y si la has maltratado, no se recupera"

Te despiertas y no tienes voz. Puede ser por un resfriado eterno o por una noche de música alta y gritos. Justo entonces lamentas no haberla cuidado y buscas remedios rápidos. Seguramente te has encontrado en esa situación más de una vez. Y eso refuerza la sentencia del vocal coach Bernat Barat (Barcelona, 1998): "La voz es la gran olvidada". Solo pensamos en ella cuando falla.

Su trabajo como 'vocal coach' no se entiende sin el escenario. Es actor y cantante. Actualmente participa en 'Un musical de película', de la Fundación La Caixa, y, después del CaixaForum de Barcelona, girará por España. También será solista en el Cantània 2026 de L’Auditori. Aunque vive en Barcelona, el vínculo con el Bages lo ha llevado a la Nit de Musikaals del Kursaal de Manresa y a Bandera Negra de Cardona, donde fue protagonista y director musical. Quiere a Cardona como si fuera "su casa", confiesa. Allí tiene a la familia y "pasa los fines de semana".

Bernat Barat durante los ensayos de la Noche de Musikaals de Manresa. / Axel Casas

Es inconformista por naturaleza y quiso convertir su afición en profesión. Se formó en Aules - Arts Escèniques, dirigida por Daniel Anglès, donde descubrió la fascinación por el mecanismo fonatorio: "Allí me convertí en un friki de la voz". Profundizó en este interés con su primer trabajo como docente de piano y canto.

Poco después, una lesión vocal de su pareja, también artista, fue decisiva. En una revisión médica, su curiosidad lo delató y la foniatra le recomendó estudiar Intervención Logopédica en Trastornos de la Voz en Blanquerna. Fue el empujón que necesitaba. Se matriculó y encontró una manera de seguir vinculado al mundo del escenario a través de la rehabilitación vocal. "Como no es fácil vivir de actor, una buena alternativa es ayudar a la gente que forma parte de él con el trabajo de la voz", explica.

Como vocal coach, cuando trabaja en una obra, puede ayudar a los demás profesionales a entrenar y cuidar la voz, creando rutinas saludables para prevenir lesiones del elenco. Además de sus trabajos como artista, trabaja en la escuela 'Barcelona Veu Experience', donde compagina las clases de canto con la rehabilitación.

La importancia de valorar la voz

Recuerda que la voz no es exclusiva de los artistas, sino una herramienta de trabajo para muchos profesionales, como maestros o profesores de gimnasio. Lamenta que a menudo no valoremos su importancia hasta que la perdemos, ya sea por una patología o por un mal uso. "La voz envejece y si la has maltratado, no se recupera", advierte. También destaca su valor identitario: "Somos capaces de reconocer a alguien solo con oírlo hablar, sin verlo físicamente".

Barat quiere seguir reivindicando la importancia de una buena salud vocal mediante la docencia y el vocal coaching. "Ver a la gente alcanzar los resultados que busca con tu ayuda te hace sentir satisfecho", señala. Espera poder seguir compaginando los musicales con la pedagogía de la voz. La fórmula de su felicidad es simple: no alejarse nunca de los escenarios.