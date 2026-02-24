Sindicatos y Govern buscan cómo hacer llegar las futuras líneas de bus a los polígonos y centros de trabajo

La nueva Ley de Movilidad Sostenible reconoce la movilidad laboral como un derecho básico, y pone como plazo máximo dos años para que todas las empresas de más de 200 trabajadores cuenten con un plan de movilidad.

Los ojos están puestos en el diseño de nuevas rutas de bus interurbano aprovechando la finalización de las antiguas concesiones en 2028, creando una futura oferta con recorridos por los polígonos. No se trata únicamente de hacer llegar el bus, sino de que la oferta se ajuste a la demanda, con mayores frecuencias coincidiendo con los inicios y finales de los turnos en las empresas. Para esta nueva configuración, la Generalitat ya se está reuniendo con los sindicatos.

Necesidades reales

“Es una oportunidad para la reorganización del transporte interurbano por carretera, combinándolo con Rodalies y FGC”, asegurando la intermodalidad para responder a las necesidades reales de la población en sus desplazamientos al trabajo, indica el responsable de Movilidad de CCOO, Alberto Puivecino. También participan en esta reorganización la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (FECAV), la patronal de las empresas de autobuses, que con la prestación de estos nuevos servicios de movilidad laboral prevé un crecimiento del sector de transporte por carretera en los próximos tres años.

La ley indica que los planes deben incluir la participación de los trabajadores. Los sindicatos lo consideran una gran oportunidad para elaborar propuestas concretas y efectivas a través de la negociación colectiva y lo han convertido en una de sus líneas de acción estratégicas.

Ahorro para todos

El responsable de Movilidad de CCOO explica que el sindicato ya se está organizando para que esta vez la normativa “se cumpla a rajatabla”. "Es fundamental garantizar que se apliquen", añade.

No obstante, desde todos los ámbitos se reconoce que su elaboración no será sencilla. La UGT destaca que un buen plan de movilidad puede aportar una mayor productividad, un ahorro económico para los trabajadores y la empresa, una mejor calidad de vida y satisfacción por parte de los empleados, lo que supone una compensación más allá del sueldo, a la vez que la empresa cumple con las normativas medioambientales y se hace un uso más eficiente de las infraetsructuras de transporte.

Soluciones efectivas

Pero para ello las soluciones planteadas deben ser efectivas. Para empezar, deben cubir todo el trayecto desde que se sale de casa y hasta la llegada a la puerta de la empresa, sea utilizando la bici y el patinete combinados con el bus o el ferrocarril, o compartiendo un vehículo entre varias personas. Cada empresa es distinta por sus características, ubicación y necesidades, de modo que cada una debe tener su propio plan adaptado.

"Hay un universo muy complejo", indica José Rodríguez, de la UGT. Cita un ejemplo muy común: pese a tener cerca la estación de FGC de Quatre Camins, los trabajadores tienen que "jugarse la vida" para poder llegar al polígono más cercano, caminando junto a la carretera porque no existe ningún paso seguro habilitado. Recuerda al caso de Baricentro en Barberà, que pese a ser frecuentado por miles de personas, durante más de 40 años ha sido imposible acceder sin peligro a pie, hasta que por fin se ha habilitado una pasarela.

Servicios compartidos

En algunas casos, actuaciones puntuales resuelven las dificultades. En los casos en que las empresas no cuentan con acceso a transporte público también deben existir alternativas viables. Una de las líneas de trabajo se centra en unificar las necesidades de varias empresas en una misma zona con horarios similares de trabajo, para crear servicios conjuntos, sean de transporte público o movilidad compartida. "Hay que ver qué medio de transporte sostenible es mejor y qué implementar, si carriles bici o un modelo de coche compartido si no hay otra solución", indican los expertos. Algunas empresas se están animando a participar en programas de fomento del uso de la bicicleta, a través de programas como el Biciempresa, que impulsa el Área Metropolitana.

En cualquier caso, en el foco se encuentra reducir el uso del vehículo privado, que además de mayor contaminación, conduce a "un mayor número de accidentes in itínere", los que se producen en los desplazamientos al centro de trabajo, recuerda Puivecino.

La ley de movilidad sostenible prevé un centro de datos que reúna a Administraciones y operadores para mejorar la planificación y la gestión de la movilidad, con más coordinación entre organismos. El objetivo es que las dificultades para acceder al trabajo no castiguen más a quienes tienen menos recursos, ya que los sindicatos lo ven como un nuevo factor de desigualdad laboral.