Rosa Dávila, Cabildo de Tenerife, sobre los enjambres sísmicos: “Es muy importante que la población esté preparada, pero no alarmada”

La presidenta del Cabildo insular lanza un mensaje de serenidad y subraya que "tenemos el volcán más vigilado del mundo", aunque entiende que los tinerfeños estén preocupados

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, durante la reunión con los ayuntamientos

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, durante la reunión con los ayuntamientos / Ramón de la Rocha (Efe)

Claudia Morín

Santa Cruz de Tenerife
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se reunió este lunes con los alcaldes de la Isla para informarles sobre los últimos enjambres sísmicos que se están registrando en la zona de Las Cañadas del Teide. Tras salir de este encuentro, en el que también participaron representantes de la comunidad científica, lanzó un mensaje de serenidad a los tinerfeños: "Es muy importante que la población esté preparada, pero eso no significa alarmada".

Pese a la actividad volcánica de las últimas semanas, la probabilidad de una erupción a corto o a medio plazo -en semanas o meses-, sigue sin aumentar. Según explicó, se está trabajando con datos que se recogen en tiempo real, una cuestión que hace que a día de hoy "tengamos el volcán más vigilado del mundo". La Isla está viviendo estos eventos sísmicos desde el pasado 7 de febrero, el último de ellos -el quinto enjambre, con más de 1.000 eventos- se produjo en la madrugada de este lunes. “Es normal que la población esté preocupada, por eso queremos mandar un mensaje de serenidad”, apuntó.

Dávila también advirtió que se ha vivido de espaldas al volcán durante "demasiado tiempo" y que episodios recientes como la erupción submarina de El Hierro (2011) o el Tagojaite (2021), en La Palma, "nos han abierto los ojos". A su juicio, el hecho de vivir en un territorio volcánico activo obliga a las distintas instituciones a mantenerse a alerta y, sobre todo, a estar prevenidos.

Planes municipales de emergencia

En el último año, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno regional y los ayuntamientos de la Isla están actualizando los planes municipales de emergencia para que la población esté “bien preparada” si hay que actuar ante una posible erupción volcánica o cualquier otra situación que haga saltar las alarmas. 

En esta línea, la presidenta insular destacó que la comunicación entre administraciones eran constante. Cada vez que se convoca una reunión en el marco del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico (Pevolca) se traslada a los alcaldes, en especial aquellos de zonas en rojo y amarillo por riesgo volcánico, todas las conclusiones del comité científico. "Vamos a acompañar a todos los municipios, sobre todo a los de menos de 50.000 habitantes, para que tengan una mayor tranquilidad", añadió.

Simulacros

Durante su intervención tras el encuentro, la responsable de la Corporación insular anunció que Guía de Isora y Santiago del Teide serán escenarios de un simulacro de erupción volcánica a finales de octubre o principios de noviembre. Este ejercicio, cuando se llevó a cabo el año pasado en Garachico, permitió descubrir los márgenes de mejora en todos los aspectos. Según apuntó, todas estas cuestiones que hasta ahora se habían escapado de la planificación son las que se están trasladando a los municipios durante reuniones como la que tuvo lugar este lunes en el Cabildo.

