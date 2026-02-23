La portada de EL PERIÓDICO del 24 de febrero de 2026

Primera plana de la edición impresa
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- El Gobierno reactiva su ofensiva para declarar a las anguilas en peligro de extinción: 'Si no actuamos rápido no habrá nada que salvar
- El paracaidista Carlos Suárez falleció cuando saltaba en 'homenaje' a sus tres amigos muertos en salto BASE
- La miopía no solo está ligada al uso de pantallas: La visión de cerca en ambientes de poca luz también influye, según una nueva teoría
- España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen del 'huracán Trump
- Última hora de la huelga de Renfe, hoy en directo: servicios mínimos en Rodalies, media y larga distancia, horarios e incidencias en las líneas de tren
- El plan de choque contra el sinhogarismo de la Generalitat pasa por financiar más a los ayuntamientos
- Las entidades denuncian paternalismo y estigma en la concesión de autonomía a personas con trastornos mentales