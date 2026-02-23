Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 24 de febrero de 2026

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 24 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
  2. El Gobierno reactiva su ofensiva para declarar a las anguilas en peligro de extinción: 'Si no actuamos rápido no habrá nada que salvar
  3. El paracaidista Carlos Suárez falleció cuando saltaba en 'homenaje' a sus tres amigos muertos en salto BASE
  4. La miopía no solo está ligada al uso de pantallas: La visión de cerca en ambientes de poca luz también influye, según una nueva teoría
  5. España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen del 'huracán Trump
  6. Última hora de la huelga de Renfe, hoy en directo: servicios mínimos en Rodalies, media y larga distancia, horarios e incidencias en las líneas de tren
  7. El plan de choque contra el sinhogarismo de la Generalitat pasa por financiar más a los ayuntamientos
  8. Las entidades denuncian paternalismo y estigma en la concesión de autonomía a personas con trastornos mentales

Un estudio vincula la acumulación de microplásticos con el riesgo de sufrir cáncer de próstata

Un estudio vincula la acumulación de microplásticos con el riesgo de sufrir cáncer de próstata

Los 'sapiens' ya escribían (o casi) hace 40.000 años: hallado el primer "precursor" del lenguaje escrito en objetos de la Edad de Piedra

Los 'sapiens' ya escribían (o casi) hace 40.000 años: hallado el primer "precursor" del lenguaje escrito en objetos de la Edad de Piedra

Herida grave una mujer al ser apuñalada por su hija adolescente en Granada

Herida grave una mujer al ser apuñalada por su hija adolescente en Granada

La edad deja de ser el criterio principal en la atención a las enfermedades de la sangre: se tendrá en cuenta la salud general

La edad deja de ser el criterio principal en la atención a las enfermedades de la sangre: se tendrá en cuenta la salud general

Rosa Dávila, Cabildo de Tenerife, sobre los enjambres sísmicos: “Es muy importante que la población esté preparada, pero no alarmada”

Rosa Dávila, Cabildo de Tenerife, sobre los enjambres sísmicos: “Es muy importante que la población esté preparada, pero no alarmada”

Alerta en Santa Perpètua de la Mogoda para cobrar la luz: se hacen pasar por el Ayuntamiento

Alerta en Santa Perpètua de la Mogoda para cobrar la luz: se hacen pasar por el Ayuntamiento

Muere Valentina, una niña de 3 años que sufría una enfermedad ultra rara: la única en España y solo 30 casos en el mundo

Muere Valentina, una niña de 3 años que sufría una enfermedad ultra rara: la única en España y solo 30 casos en el mundo