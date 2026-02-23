La portada de EL PERIÓDICO del 23 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 23 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
  2. España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
  3. Una vecina de la Bisbal denuncia que lleva 20 años pagando por un piso en el que el Ayuntamiento no le permite ni vivir ni reformar
  4. La huelga de médicos cierra con desigual seguimiento y afectaciones que tensionan el pulso con Sanidad: 'No podemos aguantar seis meses
  5. El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
  6. Barcelona, Badalona y Sabadell concentran más de 3.100 personas sin hogar
  7. Agredido un 'therian' cocodrilo mientras reptaba por un paso de cebra
  8. ¿Por qué algunas personas deciden actuar como animales? Dos psicólogas nos ayudan a entender el fenómeno de los “therian”

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 22 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 22 de febrero de 2026

Violeta García, psicóloga y docente: "Hay hombres que ven el empoderamiento femenino como una amenaza"

Violeta García, psicóloga y docente: "Hay hombres que ven el empoderamiento femenino como una amenaza"

El ADN de un cigarro permite condenar al asesino de Sarah Geer, una menor violada y estrangulada en 1982

Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido

Crimen en Valencia: Retiran el cadáver del hombre asesinado por sus vecinos

Un accidente en la AP-7 a la altura de La Roca del Vallès provoca 12 km de retenciones en sentido Tarragona

