El 22% de trabajadores en Catalunya son migrantes y ya representan el 40% en el sector de los cuidados

Catalunya ha dado pasos para contar "con un modelo de integración y de convivencia" propios en materia de inmigración, pero no ha "agotado el despliegue completo de las competencias de la que ya dispone" en este sentido. Es la principal conclusión que arroja el informe 'Repensar la governança migratòria a Catalunya', el tercer estudio elaborado por el Comitè d'Experts per a la Transformació i la Innovació Social (CETIS), el grupo de profesionales independientes a los que la Conselleria de Drets Socials encargó un análisis para reformular los servicios sociales en Catalunya.

Un total de 1,44 millones de migrantes residen en Catalunya: son el 18% del conjunto de la población

Presentado este lunes por la consellera Mònica Martínez Bravo, el informe, que se publica con el trasfondo de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno en enero y la pugna por la transferencia de las competencias migratorias de Junts, hace una breve radiografía del fenómeno migratorio en Catalunya y pone sobre la mesa opciones para mejorar la gobernanza migratoria.

Tal y como repasa el documento, en Catalunya viven hoy, según los últimos datos del Idescat, 1,44 millones de personas migradas. Es una cifra que representa al 18% de la población residente –cinco puntos por encima de la media española– y que no ha dejado de crecer desde principios de siglo, cuando la proporción a penas llegaba al 3%. El 60% de estos inmigrantes se encuentran entre los 20 y los 49 años de edad, y la distribución entre mujeres y hombres está bastante equilibrada. El principal país de origen de estas personas es Marruecos, seguido de Colombia, Italia, Rumanía, Honduras y Perú.

El 22% de los trabajadores

Hay que tener en cuenta que este prácticamente millón y medio de inmigrantes que viven hoy en Catalunya representan ya el 22,8% de las personas ocupadas en Catalunya. Es una cifra que, según el mismo informe, "pone de manifiesto que el funcionamiento del mercado laboral catalán –y su capacidad de crecimiento– dependen en gran medida de la incorporación de población extranjera".

La tasa de paro sigue siendo más alta para los inmigrantes (13,2%) que para el resto de ciudadanos (8,2%)

Los inmigrantes, de hecho, son ya parte esencial de algunos sectores de actividad económica. Representan el 40,3% de los ocupados en actividades del hogar y los cuidados; el 37% de los trabajadores de la hostelería y el 36% de los agricultores, pescadores y ganaderos. Todos ellos son sectores "con una elevada intensidad de mano de obra y una exposición más alta a la precariedad", destaca el informe, que propone tejer alianzas con los colegios profesionales y reforzar las inspecciones de trabajo para garantizar el acceso al mercado formal.

Aún así, y aunque la brecha ha ido estrechándose los últimos años, la tasa de paro sigue siendo más alta para los inmigrantes (13,2%) que para el resto de ciudadanos (8,2%). Además, también son frecuentes los casos de personas con estudios superiores que acaban trabajando en puestos de baja calificación, especialmente entre las personas de origen latinoamericano.

Menos inversión en salud

El informe se detiene, también, a analizar la evolución de algunas partidas de los Presupuestos de la Generalitat relacionadas con el bienestar social y concluye que, aunque en términos generales las inversiones en ámbitos como la salud o la educación han ido aumentando con los años, "no es suficiente para atender la realidad de la Catalunya actual". De hecho, la inversión per cápita en salud, por ejemplo, ha ido a la baja los últimos años. Estos datos no son baladí, si se tiene en cuenta, tal como recuerda el mismo texto, que, de media, los alumnos de origen extranjero presentan peores notas que sus compañeros, repiten más cursos y uno de cada tres se ve obligado a dejar los estudios de forma prematura.

Uno de cada tres alumnos de origen extranjero se ven obligados a dejar los estudios antes de tiempo

Esta falta de adaptación de las inversiones a la realidad migratoria catalana se suma, según el informe, a la descoordinación entre todas las instituciones y agentes que desempeñan algún papel el proceso. El CETIS recuerda que es el Estado el que tiene competencias exclusivas sobre la nacionalidad, la inmigración, la extranjería o el asilo; pero que son las comunidades autónomas las que se encargan de las políticas sociales con más impacto directo sobre las personas migradas, como la educación, la salud, los servicios sociales, vivienda o cultura, entre otros.

El reto de la convivencia

El informe concluye que los órganos que intentan tender puentes entre las diferentes administraciones implicadas, como la Conferencia Sectoral de Inmigración, la Taula de Ciutadania i Immigració o la Comissió Interdepartamental d'Immigració no han podido articularse como herramientas útiles. Por ello, y basándose en el bagaje positivo que han significado normativas como la ley de acogida de 2010, los expertos proponen reforzar el papel de la Agència de Migracions de Catalunya, que debería ir acompañada de una dotación de recursos estables y predecibles, que el informe plantea articular en un nuevo Fons Català per a l'Acollida i la Inclusió. Los fondos financiarian directamente a los municipios en función de población y de sus índices de inmigración. El estudio sí que defiende, por otro lado, la utilidad de medidas ya existentes como el Pla de Barris, que contempla dentro de sus inversiones planes de accions sociocomunitarios.

La convivencia es, también, uno de los retos detectados por el estudio que, pese a asegurar que la inmigración tiene beneficios "a nivel cuantitativo y cualitativo", admite que las limitaciones y las congestiones de los recursos del Estado del bienestar abocan a la desafección.

En este sentido, llaman al ámbito local, que es el que acaba gestionando el grueso de los progresos de integración, a intensificar los proyectos de primera acogida y a favorecer la colaboración con el tejido social y asociativo del territorio. En este sentido, los expertos del CETIS proponen la creación de una Mesa de Diálogo Social para coordinar la acción de consistorios y Generalitat. Para combatir "la normalización de los discursos antiinmigración", el informe propone un gran Pacto para la Convivencia Democrática y el Bienestar Social y pone al acento en poder explicar major que "una gran parte de los retos actuales deriva del hecho que el aumento y la diversificación de la población residente no ha estado siempre acompañado de los recursos adecuados por este crecimiento".