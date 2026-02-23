De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: "Le pedí llorando que me alquilara el piso"

Uno de los principales motores de la exclusión social es la vivienda, y es un problema que se ceba especialmente con colectivos vulnerables como los inmigrantes. Son conclusiones a las que llegó el último Informe FOESSA que también puso cifras sobre la mesa: el 13,3% de los catalanes –o lo que es lo mismo, un millón de personas– caen en la pobreza extrema una vez pagan el alquiler. No es de extrañar, pues, que el mismo informe indicara que el 6,3% de la población catalana sufre "tenencia en precariedad" y vive en habitaciones de realquiler, en casas ocupadas o en proceso de desahucio.

El precio de la vivienda aumenta un 45% el riesgo de pobreza en Catalunya y se ceba con los inmigrantes

No es el único informe que refleja una realidad cada vez más presente. Los últimos datos del Observatori de l'Habitatge de Barcelona también demuestran que cada vez son más las familias que se quedan sin poder llegar a final de mes tras asumir el coste de la vivienda. Según su informe de 2024, el pago del alquiler o de la hipoteca aumentan en aproximadamente un 45% la tasa de riesgo de pobreza y el 10,2% de la población catalana se encuentra en riesgo de exclusión residencial una vez ha cubierto el precio de su casa.

Es una realidad que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables, entre ellos los de menos renta y los inmigrantes. No en vano el 43% de la población migrada se encuentra en situación de exclusión social, según FOESSA.

Lady Rodríguez y Dany Rojas, en la sede Càritas Esparreguera / Sandra Román / EPC

No son pocas las familias que forman parte de más de uno de estos porcentajes. Es el caso de Dany Rojas y Lady Rodríguez, oriundos del Eje Cafetero colombiano, que han vivido en sus propias carnes la crudeza del mercado inmobiliario. Huyeron de la extorsión y la violencia que imperan en algunas de las poblaciones del país andino cuando Lady estaba embarazada de cuatro meses. Poco antes, los grupos criminales habían asesinado a uno de sus familiares cuando este retrasó el pago de su extorsión.

Dejaban atrás una estabilidad laboral que les había permitido soñar con tener una familia. Rojas es administrador de empresas y técnico en construcción y obras civiles y antes de venir a España era el encargado de la vigilancia y el control de una empresa. Rodríguez, por su parte, trabajaba en una peluquería canina.

"Es muy duro alquilar y hay mucha gente que se aprovecha de tu vulnerabilidad", lamenta Lady Rodríguez

Su huida del país fue algo acelerada. "Hablarán español igual que nosotros", recuerda pensar Rojas. Así, tuvieron que buscar un piso estando ya en Barcelona, algo que se tornó realmente complicado. "Nos decían que las parejas peleaban mucho o que ella estaba embarazada y que lo hacíamos por el padrón... cuando nosotros ni sabíamos entonces que eso existía", lamenta Rodríguez. "Es muy duro alquilar, ni que sea una habitación para los dos y hay muchas personas que se aprovechan de tu vulnerabilidad", recuerda la colombiana que también sintió que les rechazaban muchas ofertas por su acento.

Así, acabaron aceptando la única oferta en la que parecían aceptar a una pareja recién llegada y con dos hijos en camino. "La señora nos dijo que no había problema y por eso llegamos a Esparreguera (Baix Llobregat). Nos quedamos ahí el mismo día que fuimos a ver la habitación", recuerda Rodríguez, que asegura que siempre estará agradecida con la propietaria.

Condiciones abusivas

Sin embargo, Rojas y Rodríguez se encontraron en seguida en una situación de hacinamiento y de abuso. A las manchas de moho de la pared, en la que llegaron a convivir la pareja y sus dos hijos recién nacidos, se le añaden condiciones abusivas y de control de la propietaria.

"Mis niños tenían prohibido salir de la habitación, ni siquiera cuando empezaron a gatear", recuerda Rodríguez que explica que cuando la propietaria recibía la visita de algún familiar hacía dormir a toda la familia en el suelo. "Yo los veía a ellos tres dormir ahí y le pedía a Dios que nos ayudara y nos sacara de ahí", explica.

"Mis niños tenían prohibido salir de la habitación, ni siquiera cuando empezaron a gatear", recuerda Rodríguez

Sucede además que uno de los hijos de Lady y Dany nació con la fontanela cerrada, por lo que tuvo que superar dos delicadas cirugías nada más nacer. "Le movieron todo el cráneo y necesitaba un cuidado especial... Y estábamos en esa habitación, sin poderlo mover", lamenta Rodríguez.

Por vivir en ese cuarto, Rodríguez y Rojas tenían que pagar 500 euros al mes. Sin la capacidad de regularizar su situación, Rojas se vio abocado a trabajar en negro. "Hice cosas que no había hecho en mi vida: trabajé en la construcción, en una empresa que se encargaba de la logística de los repartos de las compras por Internet...". El trabajo irregular es precisamente una de las situaciones que busca evitar la nueva regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno la semana pasada. Rojas y Rodríguez consiguieron estabilizar su situación más tarde: ya tienen permiso de residencia y trabajo en España para los siguientes cinco años.

Dany y Lady, junto a la iglesia de Esparreguera / Sandra Román / EPC

La situación de la familia cambió un buen día en la iglesia de Esparreguera, donde Lady acudía regularmente. Una de las fieles dijo que tenía un piso para alquilar. "Le pedí llorando que nos lo alquilara y le expliqué la situación en la que estábamos", recuerda Rodríguez.

Solidaridad

Dicho y hecho, y a pesar de que el piso vale mucho más, esta mujer decidió dejarles el alquiler de todo el piso por los mismos 500 euros que habían pagado hasta el momento en la habitación. "Ella me dijo que no tenía mucho dinero, pero que ya tenía lo suyo y que esta era su forma de hacer una buena obra", explica emocionada Rodríguez.

Una vecina que se solidarizó con ellos les dejó un piso a 500 euros, un precio muy por debajo del de mercado

Desde entonces, la situación ha ido mejorando poco a poco, aunque la familia todavía necesita la ayuda de Cáritas, que desde su llegada a Esparreguera les ha ayudado tanto con trámites, como con apoyo económico y emocional. "No sé cómo expresar todo el agradecimiento que les tengo. Nos hemos encontrado con una familia", resume Rodríguez, que se detiene a nombrar a todas las personas que les han ayudado en estos dos años.

Ahora, Lucas y Milan, los gemelos, van a la guardería y su madre asegura que el cambio de casa se notó enseguida. Rojas está en busca de trabajo después de que no le renovaran su contrato de ETT, aunque admite que sin un transporte adecuado hacia los polígonos donde le salen las ofertas, es realmente complicado. De momento, sus planes no se mueven de España. "Quiero críar a mis hijos aquí, las familias están más unidas", sentencia Lady.