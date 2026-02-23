Las familias instan al Consorcio de Educación a "actuar" para evitar el cierre del Bachillerato artístico del instituto Vila de Gràcia

La aFFaC (Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya) ha presentado una instancia al Consorcio de Educación de Barcelona solicitando una reunión con los responsables del Departamento de Educación y Formación Profesional (FP), el Ayuntamiento de Barcelona y la gerencia del Consorcio de Educación. El objetivo es revisar la decisión de cerrar, a partir del curso 2026-2027, el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza del Instituto Vila de Gràcia, que es el único de titularidad pública en el distrito. Lidón Gasull, directora de la entidad, subraya la necesidad de garantizar la continuidad de este bachillerato por su papel en "la democratización del acceso a las artes".

La decisión de cierre fue comunicada al centro antes de las vacaciones de Navidad, argumentándola como un reajuste de la oferta formativa según la demanda. La aFFaC, en cambio, defiende que el bachillerato artístico en el Vila de Gràcia mantiene una "demanda consolidada". "La situación se agrava dado que el colegio privado Jesuïtes Gràcia ha anunciado la apertura de una línea de la misma modalidad en el mismo distrito", prosigue el comunicado difundido por la aFFac este lunes.

Decisión "profundamente incoherente"

A ojos de la aFFaC, esta medida es "profundamente incoherente", ya que se cierra una línea pública mientras se avala una oferta privada equivalente en el mismo territorio. La entidad defiende que el sistema público debe apostar por las enseñanzas artísticas para evitar que su relegación al sector privado refuerce las desigualdades y limite la igualdad de oportunidades.

Como medida de protesta, las familias, docentes y alumnado del Instituto Vila de Gràcia han convocado una concentración este martes, 24 de febrero, a las seis de la tarde ante la sede del distrito de Gràcia. El acto coincidirá con la audiencia pública, donde reclamarán que se garantice esta oferta educativa dentro de la red pública.

La respuesta de Consorcio

Fuentes del Consorcio de Educación de Barcelona responden que la planificación de la etapa de bachillerato en los institutos públicos de Barcelona se lleva a cabo con una "visión global de ciudad", con el objetivo de garantizar que todo el alumnado disponga de itinerarios formativos "completos, ricos y ajustados a sus intereses". "Actualmente, la oferta pública de esta modalidad presenta un volumen muy elevado de vacantes", aseguran desde el Consorcio, que alega ese motivo a la reducicción de la oferta en 35 plazas, medio grupo del Instituto Pedralbes y medio grupo del Instituto Vila de Gràcia. "La concentración de la oferta no responde a una lógica restrictiva, sino a una estrategia orientada a garantizar entornos de aprendizaje más potentes, mejor dotados y sostenibles desde el punto de vista de los recursos públicos", argumentan.