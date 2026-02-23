Baleares dejará en manos de los centros el estudio de autores catalanes en Bachillerato

La Conselleria de Educación ha eliminado cualquier referencia al estudio de los autores catalanes y baleares de las directrices o currículo de la asignatura de Valenciano en Bachillerato para los alumnos de la provincia de Alicante y del resto de la Comunidad.

El borrador de la nueva normativa autonómica para reformar esta materia hace mención textualmente a la "lectura de clásicos de la literatura valenciana y de los principales autores y autoras valencianos", sin que se haga ninguna mención a la palabra "catalana", como sí que aparecía en el decreto de 2022 (de la etapa del Botànic) en el que se hacía referencia a la "literatura catalana" de manera global a la hora de describir las competencias que debían de adquirir los estudiantes en el ámbito de la literatura.

Sin embargo, el departamento de Carmen Ortí ha aclarado que lo que pretende es "priorizar la presencia de autoras y autores valencianos y de los principales movimientos literarios de la Comunidad manteniendo un enfoque abierto que no limita la elección de obras y que se concreta posteriormente en cada centro educativo".

Según la Administración autonómica, la propuesta no excluirá las "referencias académicas consolidadas", "continúa la línea de currículos anteriores en cuanto a metodologías y saberes (interpretación crítica, contextualización histórica, perspectiva de género y creación literaria)" y "garantiza la convivencia entre las tradiciones literarias española y valenciana, reforzando la proyección cultural propia".

El argumento que ha dado Educación para llevar a cabo la reforma de esta asignatura es que busca "alinear el curriculo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, reforzando la denominación estatutaria de la lengua valenciana y la coherencia del sistema educativo en un contexto de cooficialidad". Asimismo, la Administración autonómica se escuda en que el nuevo borrador "consolida un currículo único e integrado para ambas lenguas, sustituyendo las referencias a catalán del Decreto 108/2022 por la denominación “valenciano”, en línea con la consulta pública previa y con el objetivo de reforzar la identidad lingüística propia y el conocimiento del patrimonio literario valenciano".

El PP ya anunció sus intenciones en septiembre, durante el Debate de Política General, con José Antonio Rovira todavía al frente del departamento autonómico. Ya en diciembre, con Carmen Ortí rebajó este planteamiento en su primer discurso en las Cortes y habló de "fomentar" los autores valencianos, en lugar de mencionar la exclusión de los catalanes.

Para este martes está prevista la primera reunión con los principales sindicatos educativos para abordar la modificación del decreto de currículo de Bachillerato.

El borrador autonómico solo hace referencia a la literatura y variedades dialécticas del valenciano

Primeras críticas

Desde el STEPV han denunciado de que la eliminación de los autores catalanes y baleares "es una más en la ofensiva contra el valenciano que el Gobierno del PP está llevando a cabo bajo el dictado de Vox, ya que el PP nunca se había atrevido a desarrollar una estrategia tan fuerte para atacar, generar conflicto y arrinconar el valenciano, no solo en el sistema educativo, sino en el conjunto de la sociedad valenciana".

Además, el sindicato mayoritario del profesorado ha advertido de que "es imposible entender la literatura en valenciano desde la Edad Media hasta la actualidad sin su contexto lingüístico y cultural, que incluye a los autores y autoras catalanes y baleares, es decir, los territorios de habla catalana". Como ejemplo, avisan de que no se puede entender el actual sistema lingüístico valenciano sin conocer a Ramon Llull (Islas Baleares), ni se puede entender a Ausiàs March sin explicar y conocer a los trovadores y trovadoras catalanes, ni a Vicent Andrés Estellés sin conocer a Joan Salvat-Papasseit (Cataluña). En cambio, los representantes de los docentes precisan que el currículo de Castellano fomenta el estudio de autores y autoras en castellano de países latinoamericanos, algo perfectamente normal y obvio, a pesar de los miles de kilómetros de distancia que hay entre el Estado español y estos países.

Una alumna escribiendo en valenciano durante una clase de Conocimiento del Medio / PILAR CORTES

Sin embargo, el plan de Educación también limita las variedades dialectales (pronunciación, entonación, vocabulario y gramática) al valenciano y al español, en lugar de hacer referencia a las catalanas, como hasta ahora también se enseñaba en las aulas. "No explicar que el habla de Vinaròs (Comunidad Valenciana) y la de Alcanar (Cataluña) es la misma, es una aberración académica, por poner solo un ejemplo respecto a la dialectología", lamentan desde el STEPV.

Frente a ello, el sindicato ha hecho un llamamiento al conjunto del profesorado, pero especialmente al profesorado de Valenciano, para que acuda masivamente a la manifestación del día 28 de febrero en Alicante, Valencia y Castellón y secunde la huelga del 31 de marzo. Asimismo, ha convocado una asamblea para el miércoles 25 de febrero del profesorado de Valenciano para tratar las acciones a llevar a cabo para evitar que se publique el acuerdo en estos términos.

"Barbaridad pedagógica"

La exclusión de los autores catalanes de la asignatura de Valenciano en Bachillerato ya fue tildada por la Asociación de Inspectores e Inspectoras de Educación del País Valenciano (Adide-PV) de "barbaridad pedagógica" y de "intromisión que no se puede aceptar en la autonomía pedagógica del profesorado, dado que son los mismos departamentos de lengua los que deciden los autores y autoras a trabajar durante cada curso escolar en función de sus proyectos curriculares".

Noticias relacionadas

Los profesionales se pronunciaron al conocer las políticas lingüísticas de la Generalitat el pasado octubre y lamentaron que "la literatura en valenciano y en catalán forma parte de un mismo tronco lingüístico, y así está determinado científicamente, ya que el valenciano, desde el punto de vista de la filología, es también la lengua que compartimos con las comunidades autónomas de Cataluña y de las Islas Baleares".