Los alquileres en Vigo rompen otro techo y se tensionan más allá del centro: el precio medio ya es superior a los 600 euros mensuales en todo el casco urbano

Si 2025 fue un año especialmente dramático para el mercado de la vivienda en alquiler en Vigo, el inicio de 2026 augura otro ejercicio complicado, con los contratos firmados acercándose ya a los 700 euros de precio medio y una subida de costes a la que no es ajena ninguna parte de la ciudad, que ya está por encima de los datos de A Coruña, donde los precios parecen haberse contenido desde la declaración de zona tensionada. Así, según los últimos datos publicados por el Observatorio da Vivenda de Galicia, por primera vez todos los barrios del casco urbano han registrado una renta media del alquiler por encima de los 600 euros, situación a la que hasta ahora era ajena Teis, que se mantenía por debajo de ese umbral, pero que con el trasvase de muchos vecinos a zonas alejadas del centro ha terminado también por inflar los precios.

La estadística refleja que, en el último año, en el código postal 36207, que incluye todo el entorno de Sanjurjo Badía, los 312 contratos firmados y depositados ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo tuvieron un precio medio mensual de 601 euros, sumándose a otros distritos postales que se encuentran en la horquilla de entre 600 y 700 euros, aunque cada vez ya es más habitual que estén por encima de esta última cantidad.

Por encima de Teis, encontramos en el ranking de precios los ámbitos que comprende A Doblada y Calvario, con una media de 631 euros, y Travesía de Vigo y Aragón, donde los contratos firmados obligan a desembolsar de promedio cada 30 días 640 euros. En un escalón superior, ya en la frontera de superar los 700 euros, se sitúan barrios como Casablanca o todo el entorno de Vialia, una zona en auge desde la transformación del complejo en Via Norte, pero también Coia, Travesas y Balaídos.

Mientras, son ya cuatro los distritos postales en los que los alquileres medios continúan por encima de los 700 euros mensuales. El Casco Vello y su extensión hacia Beiramar, Paseo de Alfonso y Torrecedeira obliga a desembolsar 701 euros para encontrar un inmueble, mientras que también en Bouzas los precios se están disparando, alcanzando ya los 720 euros, cantidad que es algo más elevada en el ámbito que comprende la Plaza de Independencia y todos sus alrededores, área que crece con fuerza en los últimos meses. Por último, el código postal 36203, aledaño al centro y que abarca puntos como Venezuela, Plaza Elíptica o parte de la ladera del Castro, el precio medio escala ya a los 766 euros.

El «calentamiento» urbano alcanza su apogeo en las calles con el código postal 36201, en el corazón de la urbe al abarcar todo el centro entre Porta do Sol, Montero Ríos y Areal, donde ya se ha quedado claramente atrás la barrera de los 800 euros mensuales de precio medio. En estos momentos, el acumulado de los últimos 12 meses refleja que los contratos firmados en este distrito están ya rondando los 818 euros.