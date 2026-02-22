Yaiza Bujalance, psicóloga que hace terapia con perros: "Muchos de los niños que me llegan están cansados de ir a terapias"

Yaiza Bujalance lleva desde los 16 años estudiando para conseguir ayudar a niños de diversas edades. La psicología ha sido su camino: disfruta con los niños y los perros. Ayuda a menores con problemas complejos como el TDAH. Actualmente, colabora con institutos de Girona y con la Clínica Bofill.

¿Qué diferencia tus sesiones de las convencionales?

En mis sesiones aparece Blanket, mi perrita. Ella ayuda a los niños a abrirse porque les hacemos trabajar emociones similares en contextos distintos. Por ejemplo, si el niño sufre una situación complicada en la escuela o con la familia, hago que Blanket trabaje una situación parecida desde su rol, a través del juego, el razonamiento y las emociones.

¿Por qué los niños se sienten más cómodos con una terapia con un perro?

Porque dejan de ser indirectamente los protagonistas de la sesión y el papel clave lo tiene el perro. Saben que cuando vienen, deben ayudar al perro a superar algún problema, reto o conflicto. Esto hace que se abran y que comprendan más fácilmente qué les está pasando a ellos, trabajando el problema desde la raíz.

¿Esta terapia está dirigida a todos los niños?

Normalmente, está dirigida a niños y adolescentes que tienen ciertos problemas de dependencia, autismo, TDAH, etc. Aun así, este tipo de terapia está indicada para todas las edades, con mayor énfasis en niños y personas mayores.

¿Qué beneficios aportan los perros de terapia?

Ayudan a reducir los niveles de cortisol, aportando un estado de armonía y serenidad. Además, en contextos como escuelas o institutos, pueden ayudar a que los niños vulnerables y los acosadores comiencen a interactuar de manera diferente, creando un rol no conflictivo. La terapia grupal puede resultar muy favorable para lograr una mejor convivencia.

Ahora no solo trabajas con Blanket, también has incorporado a una nueva integrante: Manta.

Sí, Manta es una cachorra de solo tres meses y ahora mismo está empezando con el adiestramiento canino. Blanket también tuvo que hacer varios cursos de obediencia y socialización. Y sigue haciendo cursos para "renovarse", tal como hacemos nosotros, los seres humanos. Además, Manta tiene una ventaja que Blanket no tuvo: tiene a quien imitar en las terapias y de quien aprender.

¿Hay algún estudio científico que garantice este tipo de terapia?

Hay varios, pero el que me gustaría mencionar es el de Marguerite E. O’Haire (Animal-Assisted Intervention for Autism Spectrum Disorder: A Systematic Literature Review, 2012), en el que pone énfasis en los niños con TEA. Después de hacerlos interactuar con animales, sus conductas, como la interacción social, mejoraron. Los resultados de estas terapias son increíbles tanto en niños, adolescentes como en personas mayores.

Muchos estudios, sí, pero ¿qué nos dice tu experiencia?

Que esta terapia es muy efectiva. Lo he podido vivir en primera persona y ver cómo los niños y adolescentes han hecho muchos cambios, todos ellos impresionantes, convirtiendo esta terapia en un momento de felicidad y satisfacción.

Y… ¿cómo ves la salud mental infantil y juvenil en la era que nos ha tocado vivir?

Ha habido diversos acontecimientos que han empeorado este ámbito: la Covid-19, las nuevas tecnologías y el acceso a las redes sociales sin limitación de edad ni de contenido. Además, a muchas familias, especialmente las de otras culturas, les cuesta mucho entender que su hijo no es raro o que no está loco. Antes, esas eran etiquetas que se ponían, pero todavía hay culturas o familias que lo viven así, y eso es un grave problema para el menor que atraviesa situaciones comprometidas con su salud mental. La tasa de suicidios ha aumentado notablemente en niños y jóvenes. ¿Esto no nos hace pensar que algo no va bien? Además, utilizar ChatGPT como psicólogo es un grave error.