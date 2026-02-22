Walabi, la historia del lince ibérico con una genética de "alto valor" que ha llegado a Doñana

Un nuevo lince ibérico llega a Doñana: se llama Walabi y nació hace un año en el Centro de Cría en Cautividad de Silves (Portugal). La especie pertenece a una línea genética de alto valor y ha sido liberada este martes en la finca de las Marismillas, en el entorno del Pinar del Faro y Las Salinas, dentro del ámbito del Parque Nacional de Doñana. Esta liberación se enmarca en las actuaciones de refuerzo genético que se desarrollan en la población de Doñana-Aljarafe desde 2007.

La suelta de Walabi se ha realizado mediante el sistema de liberación blanda, que implica su permanencia durante varias semanas en un cercado de preadaptación antes de su incorporación definitiva al medio natural. El método reduce la dispersión temprana y mejora las probabilidades de asentamiento, al tiempo que favorece una adaptación progresiva a las condiciones del entorno. El ejemplar ha sido equipado con un collar de seguimiento que permitirá monitorizar sus desplazamientos, su comportamiento y su integración en el territorio.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, participó en la liberación este martes del lince Walabi en Doñana que "representa un paso más en una historia colectiva de éxito que demuestra que la conservación funciona cuando se apoya en la ciencia, en la cooperación y en una gestión pública constante y rigurosa", subrayó la consejera. No obstante, indica que hay muchos retos por delante "especialmente los de la supervivencia, por los atropellos en carretera". En 2024, se detectaron 214 muertes de lince, de las que 162 (75,4%) fueron por atropello.

El lince Walabi tras su suelta en Doñana. / Junta de Andalucía

Este proyecto de suelta de ejemplares de lince ibérico se trata de un trabajo conjunto de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal que arrancó allá por el año 2000, al que luego se sumaron también otras comunidades como Castilla-La Mancha, Murcia o Extremadura.

Más de 800 ejemplares en toda Andalucía

Entre 2007 y 2023 se ha liberado un total de once individuos genéticamente diferenciados con el objetivo de aumentar la variabilidad genética. En el año 2000 apenas había 94 ejemplares de lince ibérico en toda la península, la mayoría de ellos concentrados en territorio andaluz. El último censo disponible, correspondiente a 2024, sitúa en 2.401 los ejemplares de lince ibérico presentes en España y Portugal. Alrededor de 1.557 linces fueron adultos o subadultos que presentaron una distribución de sexos muy equilibrada con 708 machos y 706 hembras. Asimismo, el número de cachorros nacidos se incrementó hasta los 844.

En Andalucía son un total de 836 individuos, lo que supone el 34,81% del total de la Península Ibérica. Además, se ha producido una expansión territorial hacia nuevas zonas como Sierra Arana, en Granada; el entorno de Cabra, en Córdoba; o la Sierra María-Los Vélez, en Almería. La aplicación de medidas integrales sobre el hábitat, la disponibilidad de presas, la reducción de amenazas y la gestión genética ha permitido disminuir el riesgo de extinción de esta señera especie de nuestra península.