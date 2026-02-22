La IA cambia las reglas del juego en la universidad: "Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él"

Cuatro años después de su irrupción, la inteligencia artificial generativa -que permite entablar conversaciones, dar respuesta a multitud de preguntas y redactar todo tipo de textos de forma creativa- es una realidad en la educación superior que ni se frena, ni se censura, ni se demoniza. Más bien se integra. Bajo esta premisa, las universidades públicas catalanas han incorporado la IA no solo a los planes de estudio (hay grados y asignaturas especializadas) sino al día a día en las aulas. El alumnado realiza trabajos, y hasta exámenes, con la ayuda de la IA, una herramienta tecnológica potentísima.

Ahora bien, los campus tienen mecanismos para cerciorarse de que el aprendizaje de la mano de la IA sigue siendo robusto. Códigos de buenas prácticas, sanciones en caso de incumplimiento, mal uso y fraude académico, uso crítico de la IA, fomento de la evaluación continua y los exámenes orales, y fomento de la escucha activa en clase son algunas de las vías para que la tecnología de última generación conviva sin problemas con la educación tradicional. “En la universidad formamos a los estudiantes que ejercerán laboralmente en un mundo con IA. No es que en la facultad aprendan a pesar de la IA, sino que aprenden con la IA”, asegura Sergi Torner, vicerrector de Planificación académica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

"No es lo mismo un estudiante de Informática, que crea IA, que otro de Derecho, que puede usar la tecnología como potente buscador de jurisprudencia" — Sergi Torner, vicerrector de Planificación académica de la UPF

La UPF lleva un tiempo abarcando la IA generativa con dos frentes. Uno, la formación intensa del profesado. El segundo es el papel que tienen los decanos de cada facultad para decidir la implantación de la IA en función de las características del grado. “No es lo mismo un estudiante de Informática, que crea IA, que otro de Derecho, que puede usar la tecnología como potente buscador de jurisprudencia”, aclara.

Cambiar la manera de hacer exámenes

Profesor de Lengua española, Torner reconoce que él ha cambiado su manera de realizar exámenes. Ha dejado de proponer a sus alumnos, por ejemplo, realizar una síntesis de tres artículos con puntos de vista diferentes. “Es algo que hoy no tiene sentido. No hace falta que lo aprendan”, asegura. Sus nuevos exámenes consisten en hacer algo que la IA no hace. “Por ejemplo, aplicar unas teorías y resolver un problema concreto”, destaca.

Otro cambio que ha traído la IA es el fomento de la evaluación continua, que consiste en que los alumnos no se jueguen toda la nota en un solo examen, sino que realizan trabajos y pruebas orales. “En el caso de la UPF esto no ha sido un cambio porque esa es nuestra manera de evaluar desde siempre”, asegura.

Después de dos años formando a los profesores, la UAB permite a los docentes que sean ellos los que decidan cómo incorporar la IA a las aulas con dos premisas generales: transparencia y honestidad

Los profesores deciden

Después de dos años formando a los profesores, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) permite a los docentes que sean ellos los que decidan cómo incorporar la IA a las aulas y al resto de actividades académicas. Aunque cada grado y cada asignatura tiene sus especificidades, las premisas generales son la transparencia y la honestidad.

“La transparencia significa que, a la hora de realizar un trabajo, los alumnos tienen que explicar cómo han usado la IA y para qué. No queremos dar la sensación de que es algo que se usa a escondidas, más bien todo lo contrario, pero con criterio. Es decir, si la usas, lo dices y defiendes por qué. Los estudiantes pueden manejar la IA como un potente buscador, un traductor o lo que se quiera. Pero el resultado final del trabajo y la responsabilidad de lo escrito es de cada estudiante, no de la IA”, explica Ramon Vilanova, vicerrector de Estudios y Calidad de la UAB. La honestidad académica impuesta en la UAB significa que, si algún alumno usa la IA cuando no está permitido hacerlo, hay repercusiones graves y sanciones en la evaluación de la asignatura.

"A la hora de realizar un trabajo, los alumnos tienen que explicar cómo han usado la IA y para qué. No queremos dar la sensación de que es algo que se usa a escondidas, más bien todo lo contrario, pero con criterio" — Ramón Vilanova, vicerrector de estudios y calidad de la UAB

"Llevo un tiempo pidiendo a mis alumnos que, cada cierto tiempo, escriban en una libreta un resumen de la clase con aportaciones propias" — Xavier Triado, vicerrector de Política de Digitalización de la UB

Los exámenes, y, sobre todo, la evaluación continua, son otra de las vías que tienen los campus para comprobar que el aprendizaje es recio. “No hay que poner pruebas para que los alumnos repitan cosas sino para comprobar qué han aprendido”, responde el vicerrector de Política de Digitalización de la Universitat de Barcelona (UB), Xavier Triado, que asegura que, en tiempos de IA, los exámenes orales han aumentado en todas las facultades.

Profesor en la de Economía, Tirado lleva dos años realizando un ejercicio con excelentes resultados: pedir a sus alumnos, cada cierto tiempo, que escriban en una libreta (sin la ayuda de ningún chatbot) un resumen de la clase con aportaciones propias. “Les sirve de mucho para aprender porque saben que no pueden estar pasivos”, comenta. “Siempre les digo a mis alumnos que usen ChatGPT como un becario capaz de hacer un impresionante trabajo burocrático o de recopilación de información. Pero les insisto en que si todo lo hace el chatbot ellos no valen nada. La IA no te puede sustituir”, añade. Triado subraya que favorecer la escucha activa en clase creando un clima de aprendizaje en el que predomine el diálogo, la comodidad y la confianza para poder opinar es otro mecanismo fundamental para afianzar el aprendizaje de las asignaturas en tiempos de tecnología de última generación.

Futuros ingenieros

Si todos los campus han integrado la IA, con más motivo lo ha hecho la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), de donde saldrán ingenieros que crearán nuevas herramientas de IA en el futuro. Como el resto de centros, la UPC insta a su alumnado a usarla con “sentido ético y destreza” para ser “más rápido y efectivo”. Así lo explica Cecilio Angulo, delegado del rector para la IA y miembros del Intelligent Data Science and Artificial Intelligent (IDEAI) de la UPC, campus en los que, en determinadas asignaturas, se permite la IA también en algunas -no todas- partes de exámenes.

"Educar prohibiendo es muy fácil, lo complicado es educar permitiendo, que es nuestro caso. Gran parte de la sociedad ha demonizado la IA, y eso es un error" — Cecilio Angulo, delegado del rector para la IA en la UPC

Las pruebas orales y las preguntas con respuesta múltiple son otras excelentes vías para comprobar que, en tiempos de chatbot, el aprendizaje sigue siendo sólido. “Ni frenamos ni censuramos. Educar prohibiendo es muy fácil, lo complicado es educar permitiendo, que es nuestro caso. Gran parte de la sociedad ha demonizado la IA, y eso es un error. Los universitarios no lo tienen que saber todo, pero tienen que saber buscar las fuentes para encontrar la información. Esa manera de trabajar forma parte de las habilidades blandas, que hoy están cotizadas en las empresas”, admite el responsable de la UPC.

Angulo añade que la IA es una grandísima aliada para que los futuros ingenieros presenten unos trabajos de final de carrera o de máster mucho más pulcros desde el punto de vista de la redacción. Es decir, la apariencia. “El contenido y las conclusiones son suyas, pero han recibido una ayuda a la hora de escribirlas. ¿Dónde está el problema?”, concluye.