EL PERIÓDICO se sitúa como el sexto medio más leído en España y refuerza su liderazgo en Catalunya en audiencia digital

EL PERIÓDICO ha empezado el año 2026 como el sexto medio de información general más leído en España y el líder en Catalunya en audiencia digital. El diario editado por Prensa Ibérica es la cabecera que más ha crecido en el último año, con un alza del 36,7%, según los datos de enero del ránking de marcas elaborado por GfK DAM, medidor oficial del consumo de internet en España designado por la industria digital.

Un total de 15.916.319 lectores en el conjunto de España accedieron el mes pasado a la web o la app de EL PERIÓDICO. Esta cifra lo sitúa en el sexto puesto de la prensa generalista, por delante de otras cabeceras como el 'Huffington Post', 'La Razón', 'El Confidencial' y 'La Vanguardia', a la que supera en más de dos millones de usuarios.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el ranking de audiencia digital en España.

En Catalunya, EL PERIÓDICO refuerza su liderazgo al ampliar su audiencia a 3.376.982 lectores, el 29,3% más que hace un año. Ahora aventaja en más de 160.000 usuarios a 'El Español', que ocupa la segunda posición, y en más de medio millón a 'La Vanguardia', que cierra el top 5.

Gráfico que muestra el ranking de audiencia digital en Catalunya. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El liderazgo del diario de Prensa Ibérica también se manifiesta en que alcanza un porcentaje de cobertura del 48,2% de la población digital catalana. Es decir, que casi la mitad de todos los catalanes usuarios de internet leen EL PERIÓDICO en la red.

Crisis ferroviaria, Venezuela y apuestas propias

Entre las informaciones más leídas por la comunidad de EL PERIÓDICO en enero destacan temas de actualidad como la crisis ferroviaria a raíz de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), y la intervención militar de EEUU en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

También despertaron gran interés apuestas propias como la serie ‘La inmigración, de cerca’, sobre los retos sociales que plantea este fenómeno en Catalunya; el anuncio de Noruega a sus ciudadanos de que se podrán incautar propiedades y bienes en caso de guerra, y las críticas de los oftalmólogos a que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas.

Nuevo récord de audiencia de EL PERIÓDICO

Tanto los cerca de 16 millones de usuarios en España como los casi 3,4 millones en Catalunya suponen un nuevo récord de audiencia del diario en los últimos años (desde que GfK es el medidor oficial) y son el resultado de la apuesta que ha hecho Prensa Ibérica desde que adquirió la cabecera en 2019. EL PERIÓDICO fue el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha hace más de 30 años, el 7 de noviembre de 1994. También fue pionero en publicarse en castellano y catalán, con una doble edición que estrenó el 28 de octubre de 1997.

Prensa Ibérica, líder de la información regional y local en España, cuenta actualmente en el conjunto del país con 26 periódicos impresos y digitales, casi un centenar de Crónicas locales y diversas revistas. Además de en Catalunya, Prensa Ibérica es líder en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias, mientras que compite por el liderazgo en Baleares, Galicia, Extremadura y Murcia. EL PERIÓDICO, 'Sport', 'La Nueva España', 'Faro de Vigo', 'Levante-EMV', 'Información' y 'La Provincia' son las marcas principales del grupo.