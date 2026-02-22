Pere Macias lamenta la "fenomenal descapitalización humana" del tren convencional por el AVE

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, lamenta la "fenomenal descapitalización humana" que sufrió el ferrocarril convencional por la apuesta de los diferentes gobiernos por la alta velocidad. En una entrevista a Europa Press, critica este domingo la "política ferroviaria errónea" que siguieron varios gobiernos, que ha dicho que decidieron que solo tendría sentido y futuro la alta velocidad para conectar Madrid con las capitales de provincia.

"¿Esto qué quiere decir? Que todo el mundo ferroviario, desde los maquinistas, desde los factores, desde la gente de las estaciones hasta los ingenieros, las ingenieras; todos, todos, todos dijeron: hombre, ¿mi futuro profesional dónde está? En la alta velocidad", añade.

En su opinión, "todo el mundo huyó, es normal, las personas van donde tienen futuro", y cree que este fenómeno aún se está produciendo.

Macias también afea la "descapitalización presupuestaria" que sufrió el ferrocarril convencional y recuerda datos de la Airef en los que se señalan que, en 2014, se destinaron 273 millones al ferrocarril convencional en toda España, el 11% de la inversión total ese año.

"Ha habido una política absolutamente equivocada, de arriba a abajo", afirma, contraponiendo las cifras de 2014 con la inversión de 600 millones que se realizó en 2025 solo en Catalunya.

El comisionado relata que estas políticas inversoras han impactado más en la red de Rodalies que en las Cercanías de Madrid, porque en la década de 1990 el Gobierno liderado por Felipe González realizó una "inversión muy grande en las Cercanías de Madrid y muy pequeña en Barcelona".

"Por tanto, en Madrid llevaban 10 años que se había renovado todo y aquí no, aquí no se hizo prácticamente nada; por tanto, el efecto de esta descapitalización en Madrid ha sido menor porque todo era más nuevo", añade.

Relación Renfe-Adif

Preguntado por la relación entre Renfe y Adif, Macias recuerda que la separación entre ambas se hizo por imposición de la Unión Europea, pero que en otros países como Francia o Alemania, "han hecho ver que hacían, pero no han hecho" esta división.

Mantiene que la separación entre ambas empresas públicas está "cada vez más cuestionada", ya que genera problemas en el servicio ferroviario.

El comisionado subraya que, en la actualidad, hay un debate técnico y político abierto sobre ello: "Yo creo que en los próximos años pueden pasar cosas, porque se ve que ese no es un modelo que genera conflictos".