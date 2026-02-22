Silvia Oliva, pediatra, tras el aumento de menores intoxicados por el 'reto de paracetamol': "Suelen producir lesiones importantes"

La proliferación en las redes de retos virales con medicamentos que tienen como destinatarios a jóvenes que desconocen los riesgos a los que se enfrentan es motivo de preocupación para las autoridades sanitarias sanitarias.

Retos como el del paracetamol, que consiste en ingerir grandes dosis de este medicamento y hacer ganador a quien permanece más tiempo hospitalizado, han comenzado a irrumpir en Europa después de extenderse por Estados Unidos.

Aragón y Málaga avisan

Ya se reportaron algunos casos en Aragón en verano, y ahora el Hospital Regional de Málaga ha advertido del peligro para la salud de los menores que suponen retos virales en las redes sociales que implican la ingesta de grandes cantidades de medicamentos, como es el caso del conocido como 'reto del paracetamol', con cantidades que llegan hasta los diez gramos.

El centro ha difundido este lunes a través de sus redes sociales un mensaje de advertencia después de que en las últimas semanas se hayan atendido varias intoxicaciones graves en menores de 14 años, que requirieron ingreso hospitalario, aunque sin fallecimientos, según la información que adelantó la Cadena Ser.

Vómitos y dolores abdominales

Silvia Oliva, pediatra de Urgencias de este hospital, ha explicado que los retos virales en adolescentes pueden tener "consecuencias graves" sobre la salud y que la ingesta como "un juego" de grandes cantidades de medicamentos que son accesibles en las casas, como antitérmicos y analgésicos, "suelen producir lesiones importantes" e incluso la muerte.

El servicio de Urgencias de este hospital malagueño ha transmitido a los padres un mensaje para que alerten a sus hijos de que los medicamentos "no son nunca un juego". Además, piden a los progenitores que estén atentos a sus redes sociales y si notan algún comportamiento extraño, sobre todo acompañado de vómitos, dolor abdominal o somnolencia excesiva, enciendan "la alarma".

"La tecnología es positiva, pero debemos acompañar a nuestros niños para que hagan un uso responsable y seguro de la misma", señala la pediatra. Este reto, que también está en otros países, emplaza a los menores a consumir dosis tóxicas de paracetamol y luego compartir en redes quién resiste más, quién pasa más días ingresado o quién requiere más intervenciones.

Recomendaciones a las familias

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón y farmacéutica de profesión, Nuria Gayán considera "oportuno" que los padres se impliquen un poco más en el control del uso que hacen sus hijos de las redes y dejar fuera de su alcance los botiquines con medicamentos y guardarlos de la forma más segura posible".

"Hay que tener en cuenta que los propios padres somos modelo para nuestros hijos, y si ven que estamos muchas horas con las pantallas, les estamos dando una imagen a evitar", destaca Gayán, que admite que el salto generacional existente entre unos jóvenes que nacieron junto a las nuevas tecnologías y sus padres, dificulta la labor de seguimiento en las redes sociales.

Consejos importantes para los padres:

Dedicar tiempo a hablar con sus hijos.

Estar atentos a cualquier cambio de comportamiento.

Detectar señales de tristeza u otros síntomas de que algo no va bien.

Estar alertas ante posibles casos de acoso por redes sociales.

Restringir el uso de pantallas mediante pactos, no imposiciones.

Retirar los dispositivos electrónicos (ordenadores, móviles, etc.) de los dormitorios de los hijos.

Además, a su juicio, "no puede haber ordenadores ni teléfonos móviles en el dormitorio, porque los niños luego no duermen, y aunque pensemos que están durmiendo, sin embargo pasan horas en Internet a horas de la madrugada y esto causa trastornos en el sueño y en la salud mental, además de cansancio que tiene consecuencias en su desarrollo.