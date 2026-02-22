Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un experto en pistolas eléctricas: "No hay evidencias de que sean una causa directa de muerte"

La gran corpulencia del hombre de 47 años fallecido en Palma podría haber ayudado que la electricidad se hubiera repartido con más rapidez por su cuepo

Un agente de la Policía Nacional apunta a un blanco con una pistola táser

Un agente de la Policía Nacional apunta a un blanco con una pistola táser / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Palma
La gran corpulencia del hombre de 47 años fallecido este jueves al recibir un disparo de táser en Palma "habría ayudado a que la electricidad se hubiera propagado con más rapidez por su cuerpo", según proclama un especialista. Un gran volumen y un alto grado de masa muscular convierte a estas personas en grandes conductores del fluido eléctrico. No obstante un experto consultado por DIARIO DE MALLORCA, que ha preferido mantener su anonimato, apunta a que no hay relación causa-efecto entre el impacto de los dardos y su fallecimiento. "No hay una evidencia hasta el momento de que estas pistolas sean una causa directa de muerte", subraya.

La implantación de estos dispositivos eléctricos está actualmente autorizada en Baleares para Policía Nacional y Guardia Civil. Sin embargo, muchas policías locales de diversos municipios de Mallorca ya han recibido formación para que sus agentes las puedan usar cuando la legislación lo permita. Tal es el caso de Marratxí, Santanyí, Alcúdia y Maria de la Salut.

Los expertos consideran que este dispositivo eléctrico es el menos lesivo cuando agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil tienen que reducir a una persona que opone una resistencia activa a ser detenido o que directamente ataca a los agentes. Para que su uso esté controlado en todo momento, una cámara se activa y graba la escena desde que un funcionario desenfunda esta arma.

Daños colaterales

La finalidad para la que se han concebido estas pistolas eléctricas es para inmovilizar a una persona en un caso extremo de peligrosidad Sin embargo, uno de los daños colaterales más habituales al aplicarle una descarga a una persona que se encuentra de pie es que se haga daño en la caída, al no poder gobernar su cuerpo y desplomarse sin control. "El voltaje desactiva el control muscular voluntario", precisa el experto consultado por este diario. "Es una herramienta muy eficiente en la calle", proclaman sus defensores.

De hecho el protocolo de actuación vigente en Policía Nacional y en Guardia Civil para reducir a alguien violento en un caso extremo de alguien que se enfrenta a los agentes da un papel preponderante a estas pistolas eléctricas frente a las defensas (porras) y, por supuesto, ante las armas de fuego, cuyo uso está muy restringido.

Los expertos en el uso de estas pistolas eléctricas hacen hincapié en que el pequeño amperaje que se utiliza en estos dispositivos evita que se causen lesiones graves a la persona que recibe esta descarga. Para que esta se desencadene, los dos dardos con distintos polos tienen que alcanzar el cuerpo de la persona cuyo ataque o resistencia activa se pretende repeler.

