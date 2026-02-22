Marca Sanrio
Alerta por riesgo de asfixia en unas gominolas japonesas de Hello Kitty distribuidas en Catalunya
La AESAN pide retirarlas del mercado tras una notificación de las autoridades sanitarias de Países Bajos
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado del riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón, que deberán ser retiradas del mercado, y ha recomendado a las personas que tengan este producto en su casa que no lo consuman.
La alerta se ha emitido a raíz de una notificación de las autoridades sanitarias de Países Bajos acerca de este dulce, llamado 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', de la marca Sanrio, que se comercializa en bolsas de plástico que contiene sobres individuales, según ha informado la agencia en un comunicado.
Las comunidades autónomas donde han sido distribuidas estas gominolas inicialmente han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunitat Valenciana pero no se descarta que hayan podido ser redistribuidas a otras zonas.
La información sobre el peligro de su consumo ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique su retirada de los canales de comercialización.
Además, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.
- Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
- España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
- Una vecina de la Bisbal denuncia que lleva 20 años pagando por un piso en el que el Ayuntamiento no le permite ni vivir ni reformar
- La huelga de médicos cierra con desigual seguimiento y afectaciones que tensionan el pulso con Sanidad: 'No podemos aguantar seis meses
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- Barcelona, Badalona y Sabadell concentran más de 3.100 personas sin hogar
- Agredido un 'therian' cocodrilo mientras reptaba por un paso de cebra
- ¿Por qué algunas personas deciden actuar como animales? Dos psicólogas nos ayudan a entender el fenómeno de los “therian”