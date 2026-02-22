Movilidad
Un accidente en la AP-7 a la altura de La Roca del Vallès provoca 11 km de retenciones en sentido Tarragona
Continúan las retenciones intermitentes en otras carreteras catalanas debido al regreso de los conductores del fin de semana en sentido Barcelona
Muere un motorista de 25 años en un accidente de tráfico en Barcelona
La circulación en la AP-7 a la altura de La Roca del Vallès se ha visto afectada este domingo 22 de febrero por un accidente que ha obligado a cortar un carril en sentido Tarragona. Según los primeros informes, se registran hasta 11 kilómetros de retenciones y paradas desde Llinars del Vallès. La situación genera importantes ralentizaciones y se recomienda a los conductores extremar la precaución o buscar rutas alternativas hasta que se normalice el tráfico.
Además, continúan las retenciones intermitentes en otras carreteras catalanas debido al regreso de los conductores del fin de semana en sentido Barcelona:
- 22 km de retención en la C-16 entre Riu de Cerdanya y Berga.
- 16 km en la N-260 entre Ribes de Freser y Ripoll.
- 3 km en la C-17 a la altura de Ripoll.
- 6 km en la C-55 entre Manresa y Castellbell i el Vilar.
Se recomienda planificar con antelación el regreso y valorar rutas alternativas para evitar retrasos.
- Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
- España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
- Una vecina de la Bisbal denuncia que lleva 20 años pagando por un piso en el que el Ayuntamiento no le permite ni vivir ni reformar
- La huelga de médicos cierra con desigual seguimiento y afectaciones que tensionan el pulso con Sanidad: 'No podemos aguantar seis meses
- Barcelona, Badalona y Sabadell concentran más de 3.100 personas sin hogar
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- Agredido un 'therian' cocodrilo mientras reptaba por un paso de cebra
- ¿Por qué algunas personas deciden actuar como animales? Dos psicólogas nos ayudan a entender el fenómeno de los “therian”