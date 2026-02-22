Un accidente en la AP-7 a la altura de La Roca del Vallès provoca 11 km de retenciones en sentido Tarragona

La circulación en la AP-7 a la altura de La Roca del Vallès se ha visto afectada este domingo 22 de febrero por un accidente que ha obligado a cortar un carril en sentido Tarragona. Según los primeros informes, se registran hasta 11 kilómetros de retenciones y paradas desde Llinars del Vallès. La situación genera importantes ralentizaciones y se recomienda a los conductores extremar la precaución o buscar rutas alternativas hasta que se normalice el tráfico.

Además, continúan las retenciones intermitentes en otras carreteras catalanas debido al regreso de los conductores del fin de semana en sentido Barcelona:

22 km de retención en la C-16 entre Riu de Cerdanya y Berga.

16 km en la N-260 entre Ribes de Freser y Ripoll.

3 km en la C-17 a la altura de Ripoll.

6 km en la C-55 entre Manresa y Castellbell i el Vilar.

Se recomienda planificar con antelación el regreso y valorar rutas alternativas para evitar retrasos.