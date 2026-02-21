Agredido un 'therian' cocodrilo mientras reptaba por un paso de cebra

Los 'therians' han vuelto a encender las redes y esta vez, por la aparición de un 'therian' cocodrilo en el estado de Navojoa (Sonora, México). En el video, difundido a través de distintas plataformas, se puede ver a un joven con ropas verdes y una máscara reptando a cuatro patas por la via pública. Esto llamó la atención no solo de los transeúntes, sino la de un sujeto, que iba en sentido contrario y que le propinó una patada directa en el torso.

El inédito 'therian' cocodrilo

La tendencia de los 'therians' ha llegado con mucha fuerza. Aquí en España, en ciudades como Barcelona, Girona, Bilbao o Zamora, se han podido ver encuentros de 'therians' y de aficionados, con talleres e incluso concursos de aullidos. Pese a ello, hasta el día de hoy, no hay un registro oficial de cuántos 'therians' o comunidades de 'therians' existen alrededor del mundo.

Hay múltiples tipos de animales con los que se identifican las personas: perros y gatos, que abundan; zorros; lobos; ciervos; serpientes, focas… Pero esta es la primera vez que un 'therian' cocodrilo se deja ver por las calles. Algunos usuarios en las redes han mostrado sorpresa, puesto que el cocodrilo es un animal semiacuático y ya existe una comunidad de 'therians acuáticos'.

Imagen de una 'therian' zorro / LCO_Externas

¿Un fenomeno cultural o psicológico?

La aparición de los 'therians' ha provocado muchas reacciones, desde el desconcierto hasta el cuestionamiento y desde la sorpresa hasta el rechazo y la agresividad. Ha abierto otro debate entre los expertos: ¿es el fenómeno de los 'therian' una forma de zoantropía? El psicólogo venezolano Richard Pacheco abordó este tema en una entrevista de 'Fuser News' y afirmó que sin duda se trata de un fenómeno cultural que merece ser estudiado.

Según explicó, la zoantropía es un trastorno psiquiátrico que hace que una persona se crea y actúe como un animal. Pero los 'therians' no tienen relación con la zoantropía, ya que quienes se identifican con el término aún mantienen su sentido de la realidad. Como Pacheco, otros especialistas también creen que se trata más de una búsqueda de pertenencia y expresión.

El 'shifting' de los 'therian'

Los 'therian' experimentan cambios llamados 'shifting', un término que engloba su identidad. Hace referencia a aquellos momentos en que una persona empieza a pensar y reaccionar a su entorno como un animal. Los más visibles son los 'quadrobics', el uso de todas las extremidades a la vez; el uso de máscaras, colas y orejas; y también la emisión de sonidos animales. Aunque también existe lo que llaman 'shifting fantasma', la percepción de tener extremidades invisibles como garras.

No obstante, esta no es una práctica cotidiana. Cómo explicó Grey a 'Chilango', el 'shifting' es un extra en sus vidas: “Somos mucho más que 'therian', somos humanitos que también tienen escuela, que tienen trabajos, creatividad. Por ejemplo, yo estoy estudiando una licenciatura en medicina veterinaria y créeme que paso más tiempo estudiando y haciendo mis cosas de la universidad, que haciendo lo que dice el internet”.