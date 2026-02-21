Una vecina de la Bisbal denuncia que lleva 20 años pagando por un piso en el que el Ayuntamiento no le permite ni vivir ni reformar

Una vecina de la Bisbal d'Empordà lleva 21 años pagando la hipoteca de un piso sin haber podido vivir nunca en él. Francesca Mir recibió las llaves de un cuarto piso en la calle Santa Maria del Puig el 15 de diciembre de 2005 y quince días más tarde el Ayuntamiento lo declaró en peligro de ruina y la obligó a devolver las llaves. La intención de Francesca era reformar la vivienda, pero desde el consistorio le dijeron que la única forma de poder vivir en el piso era realizando una rehabilitación integral del edificio que no podía asumir sola. El problema es que solo hay otro propietario con quien puede hablar y el resto son bancos o fondos de inversión. Esto ha provocado que lleve 21 años pagando sin haber entrado en todo este tiempo.

Los propietarios del local que lleva 21 años cerrado en la Bisbal / Gerard Vilà / ACN

Francesca Mir y Àngel Piedra viven, desde hace 21 años, “un calvario” con un piso y un local de los que son propietarios junto al Ayuntamiento de la Bisbal. Todo a raíz de que el consistorio decidió declarar en peligro de ruina el edificio donde Àngel tiene un local en los bajos y Francesca un piso en propiedad, el cuarto. Según ella, cuando fue al consistorio a preguntar si tenía alguna carga o requerimiento, le dijeron que solo había un problema en la fachada, pero que se podía arreglar, y la antigua propietaria le aseguró que todo estaba bien. “El día 15 de diciembre me dan las llaves y el 30 me lo precintan por riesgo de derrumbe, según ellos”, comenta.

El problema es que en estas más de dos décadas Francesca ha seguido pagando la hipoteca, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), durante unos años también pagó la tasa de basuras y otros impuestos especiales como los más de 2.000 euros que le cobraron por haber arreglado la calle donde se encuentra el piso, en el que nunca ha vivido.

Tanto Francesca como Àngel se quejan de que han ido “innumerables veces” al Ayuntamiento para intentar encontrar una solución con los distintos gobiernos municipales, pero lamentan que desde el consistorio solo se les ofreciera la posibilidad de rehabilitar todo el edificio, una propuesta que, aunque inicialmente valoraron, “ha sido imposible” llevar a cabo porque los propietarios de los otros dos pisos son bancos y fondos buitre que han ido cambiando.

“Nosotros hemos preguntado y pedido que nos dijeran con quién teníamos que contactar, pero nunca nos han dicho nada y no sé cómo pueden pensar que entre nosotros dos podemos asumir todo el coste”, critica Francesca Mir. Tanto Àngel como Francesca se quejan de que nunca les han dado información sobre la situación de los otros inmuebles y eso ha hecho “imposible” poder hacer una reforma que, según dicen, algunas constructoras veían viable realizar piso por piso.

La situación se ha ido enquistando durante todos estos años y el edificio se ha ido deteriorando, ya que no se ha hecho ningún tipo de mantenimiento. No obstante, todo dio un giro en 2021 cuando el consistorio inició los trámites para declarar definitivamente en ruina el edificio. Esto implicaba que los propietarios tenían un margen de dos años para hacer las reformas pertinentes o se procedería a una ejecución forzosa y, por tanto, el Ayuntamiento tendría que asumir el coste que marcara una tasación y se quedaría el inmueble en propiedad.

El problema, sin embargo, es que esto, que debería haber ocurrido entre 2023 y 2024, ha quedado paralizado y de ello se quejan los vecinos. “Ahora solo me importa que me paguen y poder rebajar la deuda con el banco. Asumo que habré perdido todo ese dinero”, lamenta Francesca, que critica que nunca le hayan dicho cuál era el valor de la tasación.

“La mejor solución posible”

Fuentes del Ayuntamiento de la Bisbal d'Empordà reconocen que se trata de un caso “singular y complejo” y aseguran que se está trabajando para poder ofrecer a los vecinos la “mejor solución posible”. Desde el consistorio señalan que están pendientes de una valoración del inmueble para proceder a la expropiación forzosa del edificio y de todas las viviendas.

El Ayuntamiento asegura que se ha reunido en diversas ocasiones con los propietarios y que se han realizado las gestiones oportunas para retirar la tasa de basuras que hace años que no pagan y facturarles la cuota mínima del IBI.