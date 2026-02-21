La terapia de ejercicio para la artrosis tiene efectos mínimos y de corta duración, según una revisión científica

La efectividad de la terapia de ejercicio para aliviar los síntomas de la artrosis es probablemente mínima, de corta duración y, en muchos casos, no superior a la ausencia de tratamiento, según una revisión sistemática general con análisis de datos agrupados de la evidencia disponible. El trabajo fue realizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bochum (Alemania) y el Hospital Universitario de Copenhague (Dinamarca). No obstante, los autores recuerdan que el ejercicio aporta otros muchos beneficios para la salud.

Los hallazgos, publicados en la revista de acceso abierto RMD Open, cuestionan la promoción universal del ejercicio como tratamiento de primera línea para aliviar el dolor y mejorar la función física en todas las personas con esta enfermedad articular degenerativa. Los investigadores subrayan, además, la necesidad de revisar las prioridades de investigación en este ámbito.

Análisis de los estudios

El ejercicio se recomienda de forma sistemática como tratamiento inicial para distintos tipos de artrosis. Sin embargo, un número creciente de estudios ha puesto en duda el alcance real y la duración de sus efectos. Aunque existen numerosas revisiones sistemáticas, hasta ahora no se había realizado una evaluación exhaustiva que comparara el ejercicio con múltiples enfoques, como placebo, atención habitual, ausencia de tratamiento, fármacos, otras terapias o cirugía.

Para cubrir este vacío, los investigadores analizaron revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados publicados hasta noviembre de 2025. Incluyeron cinco revisiones, con un total de 8.631 participantes, y 28 ensayos clínicos aleatorizados sobre artrosis de rodilla o cadera (23), mano (3) y tobillo (2), que sumaron 4.360 participantes.

El análisis conjunto mostró que el ejercicio se asoció con efectos leves y de corta duración en el dolor de la artrosis de rodilla, en comparación con placebo o ningún tratamiento. No obstante, la certeza de la evidencia fue muy baja, y los beneficios observados en ensayos más amplios o con seguimiento a largo plazo fueron aún menores.

En el caso de la artrosis de cadera, la evidencia de certeza moderada apuntó a efectos insignificantes, mientras que en la artrosis de mano se observaron efectos pequeños. Además, la evidencia —de certeza variable— indicó resultados similares entre el ejercicio y otras intervenciones como la educación del paciente, la terapia manual, el uso de analgésicos, las inyecciones de esteroides o ácido hialurónico, y la cirugía artroscópica de rodilla.

Algunos ensayos individuales realizados en grupos específicos mostraron que el ejercicio fue menos efectivo que la osteotomía de rodilla (cirugía de remodelación ósea) y que el reemplazo articular a largo plazo.

Los autores reconocen ciertas limitaciones: priorizaron determinadas revisiones, lo que podría haber dejado fuera otras relevantes; existieron pocas comparaciones directas entre estudios; hubo una considerable variabilidad en la gravedad de los síntomas de los participantes; y en algunos ensayos se permitieron intervenciones adicionales junto con el ejercicio. Aun así, un análisis complementario de otras revisiones arrojó resultados similares.

En conclusión, los investigadores señalan que la evidencia sobre el ejercicio en la artrosis es en gran medida inconclusa y sugiere efectos insignificantes o, en el mejor de los casos, de corta duración sobre el dolor y la función, en comparación con placebo o ningún tratamiento. Estos efectos, además, parecen menos pronunciados en estudios de mayor tamaño y duración. Por ello, consideran que sus hallazgos cuestionan la promoción universal de la terapia de ejercicio como único eje del tratamiento de primera línea en todos los pacientes con artrosis.

Por qué el ejercicio sigue siendo importante

Con todo, recuerdan que el ejercicio ofrece beneficios adicionales para la salud y que algunos pacientes pueden preferirlo por su perfil de seguridad y bajo coste. Recomiendan valorar su papel teniendo en cuenta no solo su impacto sobre el dolor y la función, sino también sus efectos secundarios positivos, la fase asistencial y las alternativas terapéuticas disponibles.

En cualquier caso, no debe olvidarse la importancia del ejercicio físico, especialmente el entrenamiento de fuerza. En Catalunya, la pérdida de masa muscular es uno de los principales factores asociados a ingresos hospitalarios por caídas o fracturas de cadera. El músculo no es solo una cuestión estética: es un órgano metabólico esencial. Cuando disminuye, también se reduce la capacidad de regular la glucosa, mantener el equilibrio y conservar la agilidad.

Además, el ejercicio físico ha demostrado aportar beneficios significativos para la salud mental. Diversos estudios han observado mejoras en el estado de ánimo y una reducción de los niveles de estrés en personas que practican actividad física de forma regular. Asimismo, la evidencia científica apunta a efectos positivos a nivel cognitivo, como una mejor función ejecutiva, mayor capacidad de concentración y un menor riesgo de deterioro cognitivo asociado a la edad.