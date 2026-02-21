La portada de EL PERIÓDICO del 22 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 22 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
  2. Pancartas en el viejo cuartel de la Guardia Civil en Baqueira para exigir pisos sociales: 'Pagado por todos, usado por nadie
  3. España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
  4. Y tras el caos en Rodalies llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
  5. La huelga de médicos cierra con desigual seguimiento y afectaciones que tensionan el pulso con Sanidad: 'No podemos aguantar seis meses
  6. Una vecina de la Bisbal denuncia que lleva 20 años pagando por un piso en el que el Ayuntamiento no le permite ni vivir ni reformar
  7. Las escuelas concertadas aseguran que la renovación de Educació les hará perder 165 grupos en seis años
  8. El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies

Un acto recuerda en Marín (Galicia) a las 21 personas fallecidas en el Pitanxo por el cuarto aniversario del naufragio

Sorteo Bonoloto del sábado 21 de febrero de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 21 de febrero de 2026

Xilxes despide a María José y a su hija Noemí en un multitudinario adiós marcado por la consternación tras el crimen machista

Herido un hombre tras caer a una tumba en un cementerio de Alicante

Herido un hombre tras caer a una tumba en el cementerio de Torrevieja

Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle: "Soy madre y aún tengo mal cuerpo"

