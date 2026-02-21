Paneque señala que la ampliación de la nueva 'fábrica del agua' del Besòs ayudará a no depender de la lluvia

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitado este sábado las obras de ampliación de la potabilizadora del Besòs, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). La planta, que actualmente produce 200 litros por segundo, podrá alcanzar 800 litros por segundo a finales de 2026, multiplicando por cuatro su capacidad, ha informado el Govern en nota de prensa.

“La ampliación de la potabilizadora del Besòs es el primer paso para consolidar la transición hídrica y dejar de depender de la lluvia”, ha afirmado la consellera. En este sentido, Paneque ha destacado la importancia de garantizar un abastecimiento sostenible frente a la variabilidad climática y la sequía.

Las obras, iniciadas a principios de 2024, forman parte del plan del Govern para afrontar la escasez estructural de agua en la cuenca mediterránea. Incluyen la construcción de dos nuevos pozos en Montcada y Reixac, la captación de agua del Rec Comtal y del río Besòs, y la instalación de sistemas avanzados de tratamiento como ultrafiltración y ósmosis inversa.

Actuaciones previstas

La ampliación de la potabilizadora del Besòs permitirá disponer de 15 hectómetros cúbicos anuales de nuevo recurso hídrico en la región de Barcelona. Otras actuaciones previstas para 2026, como la Estación de Regeneración de Agua de Sant Feliu de Llobregat y la potabilizadora de l’Estrella, aportarán 18 hm³ adicionales, alcanzando un total de 33 hm³ anuales.

Asimismo, el Govern ha informado que en otras zonas, como el Alt Empordà, se incorporarán hasta 4 hm³ extra mediante mejoras en depuradoras, potabilizadoras y nuevos pozos.

A medio plazo, en el horizonte 2029-2030, el Govern prevé que se puedan garantizar hasta 280 hm³ anuales de nuevos recursos, cubriendo aproximadamente el 70% de la demanda urbana, según la consellera.

Durante la visita de este sábado, Paneque ha estado acompañada por el director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero; el director general de Transició Hídrica, Jordi Agustí; y el director de la Agència Catalana de l’Aigua, Josep Lluís Armenter, entre otras autoridades.