Es noticia
La nueva carrera lunar

La NASA retrasa el lanzamiento de Artemis II por problemas técnicos

Estaba programado inicialmente para el próximo 6 de marzo

CONTEXTO | Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: esta semana la humanidad se prepara para volver a la Luna tras 54 años de ausencia

De izquierda a derecha, el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen; la especialista de misión Christina Koch; el piloto Victor Glover,y el comandante Reid Wiseman. / Aubrey Gemignani/ NASA / EFE

EFE

Washington
La NASA anunció este sábado que retrasará el lanzamiento de Artemis II, programado inicialmente para el próximo 6 de marzo, por problemas técnicos.

En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de EE.UU. informó de que su equipo descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS que forzará a un posible traslado de la nave e impactará en "la ventana de lanzamiento" del mes que viene.

