La NASA retrasa el lanzamiento de Artemis II por problemas técnicos

La NASA anunció este sábado que retrasará el lanzamiento de Artemis II, programado inicialmente para el próximo 6 de marzo, por problemas técnicos.

En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de EE.UU. informó de que su equipo descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS que forzará a un posible traslado de la nave e impactará en "la ventana de lanzamiento" del mes que viene.