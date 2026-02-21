La nueva carrera lunar
La NASA retrasa el lanzamiento de Artemis II por problemas técnicos
Estaba programado inicialmente para el próximo 6 de marzo
CONTEXTO | Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: esta semana la humanidad se prepara para volver a la Luna tras 54 años de ausencia
La NASA anunció este sábado que retrasará el lanzamiento de Artemis II, programado inicialmente para el próximo 6 de marzo, por problemas técnicos.
En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de EE.UU. informó de que su equipo descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS que forzará a un posible traslado de la nave e impactará en "la ventana de lanzamiento" del mes que viene.
- Ferrocarrils expresa su 'sorpresa' por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes por motivos de seguridad
- Pancartas en el viejo cuartel de la Guardia Civil en Baqueira para exigir pisos sociales: 'Pagado por todos, usado por nadie
- España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
- Y tras el caos en Rodalies llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
- La huelga de médicos cierra con desigual seguimiento y afectaciones que tensionan el pulso con Sanidad: 'No podemos aguantar seis meses
- Las escuelas concertadas aseguran que la renovación de Educació les hará perder 165 grupos en seis años
- El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
- Una vecina de la Bisbal denuncia que lleva 20 años pagando por un piso en el que el Ayuntamiento no le permite ni vivir ni reformar