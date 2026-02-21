Jordi Nomen, profesor: “El móvil de tu hijo, fuera de la habitación por la noche”

Jordi Nomen (Barcelona, 1965) lleva 38 años ejerciendo como profesor de filosofía y ciencias sociales. Su experiencia en las aulas, donde a diario trata con adolescentes, le ha llevado a convertirse en un divulgador de referencia para las familias. Acaba de publicar ‘Contra la tiranía del like' (Arpa), un libro que, lejos de demonizar la tecnología, es una guía para madres y padres de adolescentes hiperconectados. Su presencia en las librerías coincide con el anuncio del presidente del Gobierno de incluir un artículo en la futura ley de protección digital para prohibir expresamente el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

-¿Qué opina sobre el anuncio de Pedro Sánchez de vetar las redes hasta los 16 años?

-Es algo que va en la buena dirección, tenemos que abrir el debate y la conciencia social. Las redes tienen cosas buenas, por supuesto. Pero si un adolescente entra en ellas sin sentido crítico, el riesgo aumenta.

-¿Lo ve realista?

-La adolescencia es un reto continuo contra las normas. Ellos intentarán esquivar la ley, así que lo más efectivo es la educación.

"No se trata tanto de que los menores no entren en las redes sino que lo hagan con cabeza y libertad. La prohibición, por sí misma, no hará nada. Hay que educar"

-La prohibición, de la mano de los verificadores de edad, no será nada fácil desde el punto de vista técnico.

-Las grandes compañías nos tienen que llevar a Marte en cuatro días, así que esto debería poder resolverse en breve. Repito que, para mí, se trata de una buena medida pero hace falta educar. La prohibición, por sí misma, no hará nada. No se trata tanto de que no entren en las redes sino que entren con cabeza y libertad, sabiendo lo que se van a encontrar y los peligros que hay.

-Las redes te abren al mundo. Pero además de los consabidos riesgos sanitarios sobre ansiedad y baja autoestima, está la manipulación y la intolerancia a las opiniones ajenas. Usted invita a sus alumnos a ver la película alemana 'La ola' para que se den cuenta de cómo una comunidad escolar puede convertirse en un grupo excluyente.

-Es una película que cada año pasamos en clase para debatir si el fascismo puede volver a ocurrir. Los alumnos te dicen que no, que es imposible. Les respondo que no sería como el de los años 30, pero hay sistemas que recortan libertades y derechos, generan enemigos y acaban con la democracia. Eso es fascismo y eso puede pasar. En las redes abundan los discursos intolerantes, que hay que saber combatir con pensamiento crítico.

-Asegura que, como profesor, se preocupa cuando ve las cosas que publican sus alumnos en redes. ¿Qué publican?

-Me asusto cuando revelan detalles de su localización, por ejemplo. O contenidos en los que se intuye sexualidad, o cuando comentan que han bebido de más. Les explico que los departamentos de recursos humanos de las empresas miran los perfiles digitales y si ven que están todos los fines de semana de marcha y bebiendo más de la cuenta… Aunque eso sea cosa del pasado, queda ahí.

"Tengo estudiantes que se quejan de la complejidad de determinados temas y me piden que se lo explique con un simple titular"

-Está convencido de que el uso continuado de los móviles, con la consabida dopamina generada por los 'like', ha provocado una reducción de la atención y la concentración en el aula. ¿Por qué afecta tanto si los chavales tienen vetado el móvil en clase?

-En la escuela están solo ocho horas, pero el cerebro se ha acostumbrado ya a la inmediatez, que es justo lo contrario de la reflexión. Tengo estudiantes que se quejan de la complejidad de determinados temas y me piden que se lo explique con un simple titular. Les contesto que la sencillez no es compatible con la complejidad. Para entender hay que profundizar y pensar.

-Serán buenos en otras cosas, ¿no?

-Sí, son muy resolutivos para entregar trabajos. Producir, producir y producir. Les digo que no estamos en una cadena de montaje y que quiero personas que piensen. La calidad se resiente con la inmediatez, eso es algo que vemos en toda la sociedad, más obsesionada por lo cuantitativo que por lo cualitativo. Lo importante no es el número de libros que leas o películas que veas sino lo que hayas sacado de ellas, qué te han aportado y qué has aprendido.

"Los chavales son muy resolutivos para entregar trabajos: producir, producir y producir. Les digo que no estamos en una cadena de montaje y que quiero personas que piensen"

-¿Algún consejo para las familias?

-Potenciar la presencialidad y el diálogo en casa. Los adolescentes quieren más familia y menos móvil.

-Pero si solo nos hablan con monosílabos.

-No le puedes preguntar: “¿Qué tal te ha ido en clase?” porque no te responderá. Hay que usar otras estrategias. Dile que te hable de los ‘rolletes’ de clase o te cuente qué música le gusta.

-Para eso también hace falta tiempo, algo que escasea entre los adultos.

-Puedes perfectamente dedicar 10 minutos diarios a tu adolescente y escucharle para generar vínculo. Hay que plantearse prioridades.

-Más consejos, por favor.

-El móvil no puede descansar en la mesilla de noche de tu hijo. Es un aparato que está diseñado para interactuar. Si lo coges a la una de la mañana te puedes pasar dos horas mirándolo. Por la noche, los móviles de toda la familia deben estar en el salón.

-¿Qué hacemos si lo usamos como despertador?

-Cómprate uno en el bazar. Hazlo por tu hijo.

-Habla de la importancia del punto de vista crítico para usar las redes sociales ¿Cómo engatuso a un adolescente para decirle, como recuerda usted en su libro, que Hannah Arendt fue una reina del pensamiento crítico y Simone de Beauvoir, un referente del feminismo y los derechos de las mujeres?

-Explicándoles con pasión la historia de una mujer que se fue a Jersualén para ser testigo del juicio a un nazi que asesinó en masa a judíos durante el Holocausto. Pregúntale qué le parece que Beauvoir defendiera la idea de que una mujer no nace sino que se hace. Habla con tu hijo sobre ideas relevantes.