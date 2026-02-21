El fenómeno viral de los ‘therians’ aterriza en España: "No es que se disfracen de perros, se sienten y se revuelcan como perros"

En el Cono Sur de Latinoamérica –principalmente en Argentina, Chile y Uruguay, pero también en México–se empezó a dar un hito un poco extraño. Caminando a cuatro patas o imitando movimientos y posturas animales, con cola y máscaras de diferentes mamíferos –generalmente de perros, gatos, lobos y zorros– e imitando los sonidos que hacen estos animales, se puede ver a los llamados 'therians'.

El término therian procede de 'theriantropy', una palabra con raíces griegas que combina "bestia" (therion) y "hombre" (anthropos). En su uso actual, describe a personas que afirman experimentar una conexión psicológica, emocional o espiritual con un animal concreto. Es decir, personas que se identifican y adoptan comportamientos de animales en la vida cotidiana. "No es que se disfracen de perros ... Se sienten perros, viven como perros, se revuelcan como perros y se enfrentan con otros perros", señalan allegados de gente que se autopercibe therian. Es un concepto distinto al de los furros o furries, que lo hacen a modo de cosplay y es como una cuestión más de fandom. Esto es una cuestión más de autodefinirse como un «animal».

Según una investigación publicada en la revista Neuroscience and Biobehavioral Reviews, titulada Revisión sistemática sobre la teriantropía clínica y propuesta para conceptualizar el zoomorfismo como un espectro diagnóstico, de los investigadores Jan Dirk Blom y Brian A. Sharpless este tipo de comportamientos está relacionado con trastornos psicológicos de todo tipo: no solo en personas con trastornos del espectro esquizofrénico o depresión psicótica, sino también en casos de demencia, trastornos bipolares, de la personalidad, disociativos y por consumo de sustancias.

El fenómeno ha irrumpido con fuerza en España en las últimas semanas, donde la mayoría de ciudades tienen convocada este sábado una quedada, como es el caso de Barcelona, que ha convocado a los 'therians' a las 18:30 en Arc de Triomf.

Visitas al veterinario

En Argentina ya hubo casos de therians que atacaron a niños a mordiscos, como fue el caso de una mujer que denunció en la policía de la provincia de Córdoba, que un grupo de entre 3 y 4 personas olfateó a su hija –de 14 años – y una de ellas la mordió, en la ciudad de Jesús María.

También se dio el caso de una mujer – que estaba acompañada por otro individuo al que se refería como su amo– que llegó a una veterinaria de la provincia de San Luis aludiendo que tenía "moquillo", cuando en realidad era una simple gripe. La profesional se negó a atenderla, aludiendo que no podía atender a seres humanos y elevó el caso al Colegio de Veterinarios provincial.

Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, contó el caso en diálogo con la radio LU5, hace unos días. "Tuvimos un caso aquí esta semana en el que cayeron una persona therian con una persona humana, digamos. (...) Obviamente, nosotros como médicos veterinarios, no podemos atender a personas humanas porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión, algo que nosotros pedimos mucho. Entonces no podríamos meternos en esa área", dijo.

"El abordaje que tuvo la colega fue bastante serio y ubicado. La colega nuestra particularmente insistió en que ella no puede tratar una enfermedad en un ser humano. Le dijo que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia, ya sean salas primarias, los hospitales regionales o el hospital central que se encuentra aquí en la provincia", agregó Veglia.

De acuerdo con la profesional, el therian padecía un resfriado. "Las personas aludían que tenía moquillo, que es una enfermedad muy común en los perros, particularmente en cachorros. Entró ya con un diagnóstico", relató.

Primera escuela de 'therians'

El episodio, que fue grabado y documentado por los visitantes que se encontraban en la veterinaria, generó preocupación adicional. "Eso ya es una situación violenta para el profesional actuante porque no te da libertad de acción en el sentido de decir tengo que medir porque me van a destruir en las redes sociales", manifestó la veterinaria, que calificó el hecho como "complejo".

Los therian tienen su comienzo en los años 90, en comunidades de internet, a partir de una palabra que se llama otherkin. Primero comenzó con personas que se identificaban con elfos y después fueron variando a esta situación actual que son los therians, o personas que se identifican con animales.

Yendo más allá, en Argentina también se creó la primera escuela para therians del Cono Sur. Llamada Fyrulais, la nueva institución pretende enseñar diferentes habilidades vinculadas al mundo no humano. Entre estos aspectos destacan clases de caminata, comportamiento, salto y ladridos.