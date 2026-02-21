Barcelona, Badalona y Sabadell concentran más de 3.100 personas sin hogar

La Síndica de Greuges ha hecho públicos este viernes los datos que recopilaron el pasado mes de diciembre como paso previo a la cumbre institucional para abordar el sinhogarismo que celebraron el día 11 de ese mes. Antes de ese encuentro, los más de 80 ayuntamientos invitados tuvieron que contestar a una encuesta sobre las personas sin hogar que tenían detectadas en sus municipios y el seguimiento que realizan sus Servicios Sociales.

En total, contestaron 81 municipios (el 96,4% de los invitados), que representan una población de 5.800.000 catalanes. Entre todos los municipios, y como ya trascendió tras la reunión de diciembre, se detectaron en Catalunya 6.898 personas pernoctando en asentamientos irregulares o en la vía pública. Los municipios más perjudicados por la problemática son Barcelona (con 2.117 personas sin hogar), seguida de Badalona (629) y Sabadell (428). Solo estas tres ciudades concentran la mitad de la población sin hogar (3.174). Les siguen en el desafortunado listado Reus (319), Tarragona (259), El Prat (251), Terrassa (229) y cierra los municipios con más de 200 personas en situación de sinhogarismo Montcada i Reixac (215).

Analizando, por otro lado, los asentamientos informales –aquí se incluyen tanto edifcios abandonados ocupados como pequeñas barracas construidas manualmente –, más allá de Barcelona (con 535 personas) destacan Badalona (479) y Montcada i Reixac, donde el 100% de las personas detectadas duermen en asentamientos, igual que las 193 personas reportadas en Girona. Cabe pensar que, en el momento de cumplimentar la encuesta de la Síndica, en Badalona todavía no habían sido desalojados los cerca de 400 vecinos que malvivían en el instituto B9. Sobre este caso en concreto, cabe señalar que el Ayuntamiento de Badalona aseguró en el formulario que tenía detectadas a 389 personas que vivían en asentamientos instalados en edificios.

Extracomunitarios de mediana edad

Los datos recopilados por la Síndica de Greuges también permiten establecer qué tipo de personas se encuentran en situación de calle. En su mayoría, se trata de hombres de mediana edad y de origen extranjero. Así, prácticamente el 70% de las personas sin hogar en Catalunya tienen entre 26 y 60 años. La encuesta también pone sobre la mesa uno de los elementos más dramáticos de la problemática: al menos 124 menores en Catalunya no tienen hogar.

Al menos 124 menores en Catalunya se encuentran en situación de sinhogarismo, según los datos de los ayuntamientos

En cuanto a nacionalidad, 2.800 de las personas sin hogar detectadas por al ayuntamiento son extranjeros, y de estos 2.400 son extracomunitarios. Así, 1.300 personas con nacionalidad española duermen en las calles de las principales ciudades catalanas.

La apuesta de los ayuntamientos

De los 81 municipios encuestados, solo la mitad tienen una partida presupuestaria específica para las personas sin hogar. Otro 25% utiliza ayudas de urgencia social para intentar paliar la problemática y, por último, una cuarta parte de los consistorios no prevén ningún tipo de ayuda. Cabe destacar que, algunas de las respuestas aportadas en las encuestas son incongruentes, y algunos de los municipios que responden no tener presupuestos detallan, después, cuánto dinero invirtieron en abordar el fenómeno. Sin embargo, son muchos los consistorios como los de Manlleu, Montgat, Banyoles o Barberà del Vallès los que, entre muchos otros, contestan no tener una dotación presupuestaria concreta y no detallan ninguna cantidad específica.

También son mayoría (un 56%) los consistorios que no ofrecen plazas residenciales a las personas sin hogar. La mitad de los municipios encuestados tampoco disponen de plazas residenciales de emergencia, otra tipología aún más volátil de recurso habitacional. En Barcelona, por ejemplo, los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU), que suelen ser estancias en hostales o pensiones para las personas que sufren desahucios o se ven abocadas por otras razones a la calle, están saturados desde hace varias semanas.

La mitad de los consistorios encuestados no ofrece plazas residenciales de asistencia

Sea como fuere, la radiografía que ofrece la Síndica de Greuges, igual que el resto de intentos de poner cifras al fenómeno, no es del todo certera. Basta con mirar como en Barcelona se detectan poco más de 2.100 personas, mientras que una cifra de mínimos de las personas sin hogar de la Fundació Arrels a principios de diciembre apuntaba que más de 1.900 personas vivían en situación de calle. No se incluyen en ese recuento las más de 500 personas que, según los datos aportados por la Síndica, viven en la capital catalana.

El reto de los datos

La disparidad constante entre los distintos datos que surgen sobre la problemática se debe a la naturaleza volátil de la misma. Las personas sin hogar cambian habitualmente de sitio o acceden esporádicamente a algún recurso habitacional, cosa que dificulta completar un recuento fehaciente. Unificar los recuentos en Catalunya para poder elaborar un diagnóstico claro es, precisamente, uno de los objetivos prioritarios que puso sobre la mesa el Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social (CETIS) del departament de Drets Socials a finales de noviembre.

La conselleria trabaja en un plan de choque para reforzar los Contratos Programa sobre sinhogarismo con los ayuntamientos

De momento, los municipios que acudieron a la cumbre convocada por la Síndica se comprometieron a participar en cinco grupos de trabajo que deberán presentar sus resultados durante la primavera. Por otro lado, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, lleva varios meses reuniéndose con los entes locales para elaborar un plan de choque del que, por el momento, se sabe que pasará por reforzar el Contrato Programa de la Generalitat para luchar contra el sinhogarismo con más recursos y que llegue a más ayuntamientos.