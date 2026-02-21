49 años, la edad más frecuente en Catalunya y España, pero supera los 60 en zonas rurales

En Catalunya, la edad más frecuente entre la población es de 49 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero existen ligeras diferencias entre provincias. En Barcelona, la edad más común es de 50 años; en Girona, 47; en Lleida, 49; y en Tarragona, 48 años.

En el conjunto de España, la edad más repetida también es de 49 años —correspondiente a nacimientos en 1976— y se da en 12 de las 17 comunidades autónomas. Esto representa a 838.721 personas, el 1,7 % de los 49.570.725 habitantes del país, es decir, uno de cada 59 residentes.

Esta cifra se repite en comunidades como Andalucía (145.652 personas), Asturias (18.012), Baleares (21.786), Cantabria (10.696), Castilla-La Mancha (36.031), Comunidad Valenciana (94.104), Galicia (47.689), Madrid (123.080), Navarra (11.536), País Vasco (38.250), La Rioja (5.666) y, como se ha dicho, Catalunya (139.374).

Sin embargo, en la España vacía, que ha sufrido décadas de despoblación, la edad más frecuente alcanza los 61 años y en provincias como Zamora llega incluso a 62 o 63 años. Castilla y León y Extremadura son ejemplos claros: allí la edad de población más común es de 61 años.

Diferencias por provincias

Analizando las provincias, los 49 años son la edad más frecuente en 24 de ellas, entre las que se incluyen Lleida y Barcelona en Catalunya, así como Albacete, Alicante, Asturias, Baleares, Bizkaia, Burgos, Cádiz, Cantabria, Castellón, A Coruña, Gipuzkoa, Guadalajara, Huelva, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Ourense, Pontevedra, La Rioja, Toledo y Valladolid.

Por encima de la media, Zamora lidera con 62 y 63 años, seguida de otras provincias de Castilla y León como Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria, así como Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca, Córdoba y Jaén.

En otras provincias, las edades más frecuentes son menores: 48 años en Almería, Huesca, Sevilla, Tarragona y Valencia; 47 en Girona, Granada y Murcia; y 36 años en Melilla.

Evolución demográfica

El año con más nacimientos en España fue 1964, con 697.697, más del doble que en 2025 (321.164). Sin embargo, en buena parte de la España vaciada, los años con más nacimientos se remontan a la posguerra civil, antes de las grandes migraciones del campo a la ciudad.

Por ejemplo, en Cuenca, Huelva, Málaga, La Rioja, Salamanca y Zamora, el año con más nacimientos fue 1943; en Guadalajara, Lugo, Segovia y Soria, 1944; y en Ávila, A Coruña, Ourense y Teruel, 1945.

En cambio, la mayoría de las provincias costeras e insulares, y Madrid, alcanzaron sus cifras máximas de nacimientos entre finales de los años 50 y mediados de los 70.

Estos datos reflejan la combinación de migraciones, despoblación rural y cambios demográficos que han marcado el envejecimiento de la población en la España vacía, frente a las provincias más pobladas y costeras.