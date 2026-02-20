Una therian explica por qué emula a los animales: "Me ayuda a conectarme con la naturaleza y mi ser"

En redes sociales no paran de saltar vídeos de adolescentes corriendo a cuatro patas, imitando movimientos y sonidos de animales. Incluso transformados en ese mismo animal que imitan, con cola y máscaras que lo emulan que tienen cariz más de reto viral o performance: "Me dedico a hacer quadrobics y a expresarme de manera que me ayude a conectarme con la naturaleza y mi ser", asegura un participante.

Para muchos de nosotros es una auténtica rareza, pero para otros, es un fenómeno social, una nueva moda que se llama la comunidad therian. Según ellos mismos, es una conexión de identidad con un animal en el plano psicológico. No se trata de creer que el cuerpo cambia, sino de una vivencia interna, de creerse ese nuevo ser de otra especie.

Transformación humano-animal

Es cierto que la idea de lo humano-animal existe desde la antigüedad, pero la identidad therian, en cambio, es un fenómeno contemporáneo. Se consolidó en la década de 1990 en foros de internet, donde personas que decían experimentar una conexión identitaria con una especie no humana empezaron a compartir lenguaje, experiencias y apoyo entre los que se sienten desamparados.

El término procede del inglés therianthropy, formado a partir del griego antiguo thērion (bestia o animal salvaje) y ánthrōpos (humano). En su sentido tradicional alude a la transformación humano-animal, pero en el uso contemporáneo que circula en comunidades therian se interpreta de manera no literal: no como un cambio físico, sino como la vivencia de una conexión interior —psicológica o espiritual— con un animal concreto.

Se confunde a los therians con los furries, pero son dos fenómenos distintos. El furry fandom es una subcultura organizada en torno a la afición por personajes animales antropomórficos (animales con rasgos humanos) y que tienen su incidencia en el cómic, animación, juegos y cosplay. Ser furry suele describirse como un interés más estético y una forma de sociabilidad; en cambio, la identidad therian se plantea como una vivencia interna de identidad o conexión con un animal, más allá del gusto por una estética.

La visibilidad exponencial ha llegado gracias a TikTok, Instagram o YouTube, donde las máscaras, las colas, orejas, y sobre todo la "cuadrupedia" (moverse a cuatro patas) una práctica que algunas cuentas asocian al mundo therian y otras adoptan como simple estética, juego corporal o reto viral.

Llegada a España

¿Por qué engancha especialmente entre jóvenes? Una parte está en las redes, cuando gracias a los vídeos una comunidad se encuentra. Además, los adolescentes viven una etapa de exploración identitaria, de canalizar emociones mediante rituales y nuevas culturas para encontrar la pertenencia y su verdadera expresión personal.

Esta moda ya ha llegado a España y, de hecho, las grandes tiendas de disfraces y complementos ya se han puesto en marcha para conseguir materiales para crear tu propio gear (máscaras, colas, orejas), aunque la mayoría de los Therians en España compran sus máscaras en blanco en plataformas de internet como Etsy o Amazon y las personalizan ellos mismos.

El fenómeno, en cualquier caso, ha sido entendido por algunos como el vacío de una parte de la sociedad, aunque la imitación animal funciona como juego, descarga de estrés o performance. De hecho, algunos psicólogos aseguran que identificarse con un animal podría reflejar una crisis profunda de identidad. Que no sería solo una tendencia viral, sino una señal que los padres no deberían ignorar. Los nuevos cuadrupeos verán qué quieren ser.