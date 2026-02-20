Crisis ferroviaria
El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano justifica las afectaciones: "Uno de los grandes problemas que tenemos en Rodalies es el exceso de actuaciones de obra"
Rodalies aún debe reparar 3 de cada 4 puntos críticos un mes después del accidente de Gelida
Rodalies tendrá la próxima semana 200 tramos con limitación de velocidad: la mitad derivados del temporal
MAPA | Estos son los 200 puntos con limitación de velocidad de la red de Rodalies de Catalunya
El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha dicho que esta semana se eliminarán 26 de las 210 limitaciones temporales de velocidad que existen actualmente en Rodalies. El secretario ha asegurado que se está trabajando en 91 puntos, lo que “afecta al funcionamiento” del sistema. “Hay que tener en cuenta que ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos en Rodalies es el exceso de actuaciones de obra y las limitaciones temporales de velocidad”, ha concretado.
También ha aprovechado para recordar que las obras en los túneles del Garraf comenzarán este mes de marzo y ha calificado de “gigantesco” el coste económico de un eventual traslado de la R1 para alejarla del mar, y ha considerado que eso supondría alejar las estaciones de las poblaciones.
Vuelta a Madrid
José Antonio Santano pone fin este viernes a su estancia “continua” en Barcelona, donde se instaló tras el accidente ferroviario de Gelida (Alt Penedès), del que se cumple un mes, y tras desatarse la peor crisis de movilidad de Catalunya. En la misma entrevista en 'Els Matins' de TV3, ha asegurado que su intención es, a partir de ahora, venir dos veces por semana a la capital catalana y pasar después a hacerlo una vez cada quince días.
El número dos del Ministerio de Transportes regresa así a Madrid cuando todavía hay algunos tramos cortados en la red de Rodalies derivados de las obras de emergencia empezadas tras el accidente de Gelida. Es el caso de la R15 entre Riba-roja d'Ebre y Reus; la R3 entre La Garriga y Puigcerdà –además del macrocorte por las obras de desdoblamiento que obligan a suspender el servicio en el resto de la línea– o la RL4 entre Cervera y Calaf –pese a que la línea tendría que haber estado completamente reabierta desde el sábado pasado–.
Su superior inmediato, el ministro de Transportes Óscar Puente, no ha visitado Catalunya desde que sucedió el accidente, tal y como han criticado algunos de los grupos de la oposición en el parlament a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que también ha sido reprobada por la cámara baja catalana dos veces a raíz de la crisis.
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
- Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
- Benzodiacepinas, cannabis y cocaína: las consultas por adicciones se duplican entre los médicos
- Y tras el caos llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
- La huelga estatal de médicos se desinfla en el ecuador de su primera semana
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
- Los abogados detectan un auge de donaciones y herencias a mascotas: 'Habría que regularlo como en EEUU