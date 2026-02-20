El Gobierno dice que esta semana eliminará 26 de las 200 limitaciones temporales de velocidad en Rodalies

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha dicho que esta semana se eliminarán 26 de las 210 limitaciones temporales de velocidad que existen actualmente en Rodalies. El secretario ha asegurado que se está trabajando en 91 puntos, lo que “afecta al funcionamiento” del sistema. “Hay que tener en cuenta que ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos en Rodalies es el exceso de actuaciones de obra y las limitaciones temporales de velocidad”, ha concretado.

También ha aprovechado para recordar que las obras en los túneles del Garraf comenzarán este mes de marzo y ha calificado de “gigantesco” el coste económico de un eventual traslado de la R1 para alejarla del mar, y ha considerado que eso supondría alejar las estaciones de las poblaciones.

Vuelta a Madrid

José Antonio Santano pone fin este viernes a su estancia “continua” en Barcelona, donde se instaló tras el accidente ferroviario de Gelida (Alt Penedès), del que se cumple un mes, y tras desatarse la peor crisis de movilidad de Catalunya. En la misma entrevista en 'Els Matins' de TV3, ha asegurado que su intención es, a partir de ahora, venir dos veces por semana a la capital catalana y pasar después a hacerlo una vez cada quince días.

El número dos del Ministerio de Transportes regresa así a Madrid cuando todavía hay algunos tramos cortados en la red de Rodalies derivados de las obras de emergencia empezadas tras el accidente de Gelida. Es el caso de la R15 entre Riba-roja d'Ebre y Reus; la R3 entre La Garriga y Puigcerdà –además del macrocorte por las obras de desdoblamiento que obligan a suspender el servicio en el resto de la línea– o la RL4 entre Cervera y Calaf –pese a que la línea tendría que haber estado completamente reabierta desde el sábado pasado–.

Su superior inmediato, el ministro de Transportes Óscar Puente, no ha visitado Catalunya desde que sucedió el accidente, tal y como han criticado algunos de los grupos de la oposición en el parlament a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que también ha sido reprobada por la cámara baja catalana dos veces a raíz de la crisis.