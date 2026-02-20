Movilización docente
Más de 10 escuelas catalanas amenazan con dejar de hacer colonias el curso 2026-2027 si no hay mejoras laborales
La campaña 'Sin condiciones dignas no habrá salidas ni colonias escolares', promovida por docentes del Maresme y La Selva, va cogiendo músculo
Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
Varios centros educativos han iniciado una campaña de protesta bajo el lema "sin condiciones dignas no habrá salidas ni colonias escolares". Los impulsores de la iniciativa, a la que ya se han adherido más de una decena de centros, aseguran que no pretende cuestionar el valor pedagógico de estas actividades, sino denunciar la sobrecarga de trabajo insostenible, la disponibilidad absoluta fuera del horario laboral y las horas extras no compensadas que el Departament d'Educació i FP "exige basándose en el voluntarismo de los docentes", señalan.
En un comunicado hecho público este viernes, el sindicato CGT recuerda que la Escola Santa Maria de Gardeny (Lleida) ya ha suspendido las colonias como protesta por la pérdida de poder adquisitivo, la burocracia excesiva y la falta de "recursos y diálogo". También en Lleida, la Escola Joc de la Bola ha cancelado salidas y actividades fuera del centro de forma indefinida en apoyo a las reivindicaciones contra la precarización del sistema público.
En paralelo, docentes del Maresme y La Selva han impulsado un manifiesto para dejar de realizar "salidas con pernoctación" a partir del curso 2026-2027 si no hay mejoras "reales" en ratios, salarios e inclusión efectiva.
"Desobediencia colectiva"
El texto hace un llamamiento a otros claustros a la "desobediencia colectiva" para frenar lo que consideran una "explotación encubierta bajo la vocación".
Los promotores insisten en que las condiciones laborales del profesorado son las condiciones de aprendizaje del alumnado y que, sin derechos laborales, no puede existir una educación pública de calidad.
La semana que viene la conselleria ha convocado tres reuniones con los sindicatos -martes, miércoles y jueves- para abordar esas cuestiones y tratar de evitar, también, la huelga convocada por el conjunto de los sindicatos la semana del 16 al 20 de marzo.
