Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 21 de febrero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 21 de febrero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
- Y tras el caos llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
- Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
- Benzodiacepinas, cannabis y cocaína: las consultas por adicciones se duplican entre los médicos
- España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
- La huelga estatal de médicos se desinfla en el ecuador de su primera semana