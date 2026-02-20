El Parlamento de Cantabria aconseja a sus diputadas no llevar tacones los días de fuertes lluvias para evitar caídas por las goteras

Las repetidas borracas que han cruzado este invierno toda la Cordillera Cantábrica han traído consecuencias incluso en la sede del Parlamento de Cantabria, situada en el antiguo hospital de San Rafael, construido en 1791. Las trombas de agua caídas sobre Santander han provocado goteras varios días en los pasillos del edificio, sobre todo en la segunda planta, la más cercana a la cúpula de cristal por donde se han producido unas filtraciones que han provocado incluso que un diputado del PP se diera un trompazo contra el suelo.

Es por ello que el Servicio de Prevención de la Cámara, a instancias de la Presidencia de la misma, ha emitado una comunicación con sugerencias de seguridad a todos los trabajadores, entre ellos los 35 diputados y diputadas. Una de estas indicaciones es no utilizar zapatos de tacón y sí usar calzado cerrado y con suela de goma antideslizante los días de fuertes lluvias, que es cuando se forman los charcos en los pasillos.

"No es una recomendación para que se siga de forma sistemática sino estos días en particular. También se aconseja evitar correr y tomar precauaciones", señalan fuentes del Parlamemento, que precisan que estas jornadas concretas se colocan balizas amarillas alertando de las zonas con mayores humedades o charcos.

De forma paralela, tal y como avanzó el Diario Montañés, se han colocado en los pasillos más altos, donde están los despachos de los diputados, "alfombras azules antideslizantes". "Se trata de que ninguna persona resbale", razonan desde el Parlamento.

Varios diputados del Parlamento de Cantabria, en uno de los pasillos más afectados por las goteras, donde se ha colocado una alfombra antideslizante. / @parlacan

La intención de la Presidencia de la Cámara es esperar a que terminen los episodios de borrascas para iniciar una reparación exahustiva de las goteras de la cúpula de cristal que tachona el edificio, que llevan calando agua desde hace años, pero nunca con tanta intensidad como este último mes.

"Es un edificio antiguo que se remodeló muy a fondo, pero hace ya 40 años", recuerdan fuentes del Parlamento, que precisan que cualquier reforma más ambiciosa es complicada de hacer ya que el edificio es un Bien de Interés Cultural y cada obra tiene que pasar un severo escrutinio.

Concebido como hospital, es el edificio civil más antiguo de Santander. En funcionamiento hasta la segunda mitad del siglo XX, pasó a ser Conservatorio de Música, antes de ser sede de la Universidad Menéndez Pelayo para luego ser sede parlamentaria tras la reforma de los arquitectos José Manuel Sanz y Juan López Rioboo tras ganar un concurso nacional. La construcción se organiza en torno a un gran patio, cubierto por una estructura ligera de vidrio de dos láminas que es la que ahora presenta goteras.