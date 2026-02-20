Para esta próxima semana
MAPA| Estos son los 200 puntos con limitación de velocidad de la red de Rodalies de Catalunya
Rodalies encara la próxima semana con 200 puntos con limitación de velocidad
Y tras el caos, llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
Barcelona
Catalunya amanecerá, si no hay cambios el fin de semana, con 200 Limitaciones Temporales de Velocidad en la red de Rodalies este próximo lunes. Las líneas más perjudicadas son la R15, la RL4 y algunos tramos de la R1. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en una rueda de prensa junto a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aseguró que aproximadamente la mitad de estas limitaciones están vinculadas a las obras de emergencia que se están produciendo en la red de Rodalies, que ya han supuesto un desembolso de cerca de 100 millones de euros de las arcas públicas y el despliegue de 400 trabajadores de Adif en Catalunya.
