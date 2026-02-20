El bioquímico Luis Serrano gana el Premi Nacional de Recerca por sus trabajos pioneros en el diseño molecular

Hay quien se pasa toda una vida intentando aprender a leer el alfabeto con el que se escribe el código genético de la vida y quien, en cambio, es capaz de desentrañar el sentido de cada letra, estrujarla, reconvertirla y transformarla en algo completamente nuevo. El bioquímico Luis Serrano (Madrid, 1959), quien desde el año 2011 dirige el Centre de Regulació Genómica de Barcelona (CRG), ha logrado forjar una exitosa carrera científica gracias a esta filosofía. Este científico no solo ha logrado entender como nadie los sistemas biológicos sino que, además, incluso ha conseguido revolucionar el diseño molecular, modelar mutaciones, diseñar enzimas y, gracias a ello, acelerar desde los estudios sobre ciertas enfermedades hasta el diseño de nuevos fármacos. Y por todo ello, la Generalitat y la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) han decidido concederle el Premi Nacional de Recerca. Por su trabajo y por haber inspirado muchísimos más.

El galardón, dotado con 40.000 euros y anunciado este viernes impulsado por la conselleria de Recerca i Universitats, destaca que la investigación de Serrano "ha tenido un impacto a escala internacional" y que, de hecho, muchos de los métodos computacionales que ha creado se utilizan ahora en laboratorios de todo el mundo. Es el caso, por ejemplo, el programa FoldX, utilizado para optimizar la búsqueda de nuevos fármacos. "Serrano ha demostrado una capacidad pionera de conectar la investigación básica y los avances tecnológicos", destaca el departament de Núria Montserrat, quien también pone en valor que este trabajo ha dado lugar a "varias start-ups del ámbito biomédico" y ha ayudado a "consolidar la presencia internacional del ecosistema científico catalán".

Galardones al talento científico

En la última edición de estos galardones a la ciencia catalana también se ha premiado ex aequo a los jóvenes investigadoras Nadejda Blagorodnova Mujortova, l’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) y Katherine Villa Gómez, profesora de investigación ICREA y líder de un grupo de trabajo en el Institut Català d’Investigació Química (ICIQ). Blagorodnova ha sido reconocida por sus estudios sobre la fusión y la interacción de los sistemas estelares binarios. Villa, por su parte, ha sido reconocida por sus estudios en fotocatálsiis y nanomateriales con aplicaciones medioambientales. Ambas científicas, reconocidas en la categoría de Talento Joven, se repartirán los 15.000 euros del premio de esta categoría.

El divulgador científico Pere Estupinyà, conocido por programas como 'El Cazador de Cerebros', ha sido galardonado con el Premi Nacional 'Joan Guinovart i Cirera' de Comunicació Científica por su trayectoria. La Fundació Eurecat ha recibido el reconocimiento de la categoría de Transferencia de Conocimiento e Innovación. Y el Projecte ARI (Assistència i Recerca en Immunoteràpia), de Recerca Clínic Barcelona y l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), ha recibido el premio nacionald e mecenazfo y de colaboración científica público-privada por recaudar más de 7,6 millones de euros para desarrollar terapias avanzadas contra la leucemia. Y la Universitat de Lleida y de Université de Sherbrooke de Canadá han recibido un galardón por crear una 'spin off' dedicada a crear sistemas de refrigeración para grandes centros de datos.