Juan Antonio Madrid, catedrático en fisiología: "Hay que eliminar lo de las ocho horas de sueño, nos quedamos cortos"

El sueño es uno de los pilares más importantes para nuestra salud, y también el más olvidado. En una sociedad que premia la productividad constante y el descanso se percibe a menudo como una pérdida de tiempo, cada vez más evidencias científicas muestran que dormir bien no es un lujo, sino una necesidad biológica fundamental.

"No solo es importante cuánto duermes, sino la regularidad del sueño", asegura Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología, en una entrevista en el canal de YouTube del cardiólogo José Abellán. "Tus relojes necesitan señales regulares. Cualquier pauta regular, cualquier estímulo incluso estresante, pero que sea regular lo puedes afrontar mejor, de una manera mucho más saludable, que si es caótico", ha explicado.

Cuando los estímulos que recibe el cuerpo son caóticos "no sabe cuánto tiene que reaccionar". Otro factor importante es el hambre de sueño. Desde que te despiertas, comienzas a acumular adenosina en el cerebro. "Esa señal de adenosina es una presión para dormir. Solo la podemos bloquear -como con el café-, pero no eliminar", ha detallado el catedrático. Solo puede eliminarse durmiendo.

"Parece que dormir es despreciar el tiempo"

"Si tú tienes una presión de sueño alta, aunque tu reloj todavía te diga que no es la hora de dormir, tú duermes. La adenosina está imponiéndose", ha reconocido. Dormir es necesario para el ser humano porque "una máquina tan compleja se degrada con la actividad diaria en su motor central. Y ocurre algo, es que esa máquina no se puede reparar si no para", ha explicado.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, causó un gran revuelo al declarar que dormía entre dos y cuatro horas diarias. "Parece que dormir es depreciar el tiempo y encima hace la gracieta de decir probablemente me afectará a mi piel. Esta tontería en un país donde hay problemas de psicológico y de suicidio muy grandes, me parece una barbaridad", ha reivindicado Juan Antonio Madrid.

El sueño ideal

Desde hace décadas, se ha establecido las ocho horas de sueño como la duración ideal. "Hay que eliminar lo de las ocho horas de sueño, nos quedamos cortos. Hay muchas personas que van con el reloj, midiendo su sueño, pero es importante el sueño real y esto está descontando todos los micro despertares", ha denunciado el experto en fisiología.

"No hay peor elemento para dormir mal que la preocupación de querer dormir más", ha recordado. Irse antes a la cama o quedarse más tiempo por obligación no es una estrategia correcta, porque el sueño no llega. "El sueño ideal es aquel en el que tú durante el día tienes energía, no estás especialmente irascible, manejas bien tu memoria, no necesitas tomar cuatro cafés para llegar al mediodía. Siempre lo vamos a notar en la incidencia que tiene en el día", ha sentenciado. Hay personas que con seis horas tienen suficiente. Sin embargo, cuatro horas "indefinidamente" no es viable para casi nadie, aunque no pasa nada si es "puntual".

Por debajo de las seis horas "empieza a subir la curva de la mortalidad". Lo mismo pasa "por encima de las ocho o nueve". El experto asegura que "es tan malo dormir mucho como poco. Se ha visto en diabetes, en ictus, fibrilación auricular y en un montón de patologías". Lo ideal es "entre seis y ocho horas. Ahí está la horquilla. Para todas las patologías que se han estudiado, se encuentra en ese rango".

