Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España

Servicios mínimos por la huelga de médicos en España

¿Cómo te afectará la nueva huelga de médicos que empieza este lunes? Las urgencias y los tratamientos vitales están garantizados

Así impactará a la sanidad catalana la huelga de médicos de la siguiente semana: la primaria, al 25% y la actividad urgente, garantizada

Los médicos inician su primera semana de huelga contra el estatuto marco

Los médicos inician su primera semana de huelga contra el estatuto marco

EFE

Nieves Salinas

Beatriz Pérez

Madrid / Barcelona
Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que ha comenzado este lunes y se prolongadrá durante una semana al mes hasta junio. En Catalunya, el paro se realizó el lunes y los médicos vuelven a la huelga hoy viernes.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las movilizaciones en el sector médico.

Directo | Los médicos catalanes tomarán hoy las calles en otra jornada de huelga tras el pinchazo del lunes

Rodalies aún debe reparar 3 de cada 4 puntos críticos un mes después del accidente de Gelida

MAPA| Estos son los 200 puntos con limitación de velocidad de la red de Rodalies de Catalunya

Un mes después del accidente de Gelida, la R2 Sud y los Regionales sufrirán nuevas interrupciones.

Y tras el caos llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona

Rodalies tendrá la próxima semana 200 tramos con limitación de velocidad: la mitad derivados del temporal

Las entidades denuncian paternalismo y estigma en la concesión de autonomía a personas con trastornos mentales

Detenido 'Fabián XXL', un hombre que ofrecía sexo a gays para robarles: "Cuando salí del baño, tenía un cuchillo en la mano"