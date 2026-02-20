Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España

Madrid cifra en 900.000 euros el impacto el primer día de huelga médica, con el 19% de operaciones suspendidas

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 900.000 euros el impacto de la primera jornada de huelga médica estatal para reclamar un Estatuto Marco en la Sanidad madrileña, donde hubo que suspender el 19% de las operaciones programadas.

Según el balance facilitado por la Consejería de Sanidad, el paro de este lunes de los médicos y facultativos madrileños obligó a suspender 7.377 consultas externas en hospitales, 472 intervenciones quirúrgicas y de 1.021 pruebas diagnósticas, el 15% de las programadas.

Además, en Atención Primaria fueron 4.540 usuarios los que no pudieron ser atendidos en consulta en esta primera de las cinco jornadas de huelga convocadas en la región para esta semana.