Ferrocarrils expresa su "sorpresa" por la convocatoria de cinco días de huelga de Semaf a partir del próximo martes

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelga esta vez en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) para los próximos martes y miércoles, así como los días 2, 3 y 4 de marzo. Con estas cinco jornadas de paro, el sindicato asegura que reclama "mejorar la seguridad".

Como respuesta, Ferrocarrils de la Generalitat ha emitido un comunicado en el que expresa su "sorpresa ante esta convocatoria de huelga", que considera "artificiosa". Asimismo, ha remarcado que el sindicato tiene una representación minoritaria del 13% dentro del comité de empresa, a la vez que lamenta la situación que provoca la convocatoria, que ve "altamente lesiva para la movilidad de las peronas usuarias", justamente cuando coincide con los problemas que presenta la red de Rodalies.

La empresa transmitirá por sus canales de comunicación habituales la oferta de trenes que habrá estos días siguiendo lo que dicte la conselleria de Empresa, responsable de establecer los servicios mínimos.

Ninguna queja previa

FGC asegura que el sindicato no ha transmitido anteriormente a la dirección de la empresa ningún aspecto relacionado con los motivos de la convocatoria de la huelga al Comité de Seguridad en la Circulación. "Ninguna de las propuestas ha sido recibida por los procedimientos y los canales establecidos para comunicar este tipo de propuestas de revisión de mejoras", subraya.

Aun así, FGC afirma que se ha ofrecido a tratar en un comité se seguridad extraordiario todos los puntos de la convocatoria de huelga "con el objetivo de implementar las oportunidades de mejora que se puedan detecar". No obstante, la oferta no ha sido aceptada por parte del Semaf, que mantiene la convocatoria de paro. Según Ferrocarrils, tras esta decisión no hay abierto ningún procedimiento de negociación.

Puntualidad y calidad

La operadora ferroviaria señala que el sistema de gestión de seguridad implantado en la compañía garantiza los niveles de seguridad y destaca que los principales indicadores de calidad del servicio "se mantienen en valores muy elevados". Destaca en este sentido que el Índice de Puntualidad de Ferrocarrils supera el 99% en todas las líneas, mientras que el Índice de Control de Calidad, que tiene en cuena las incidencias y los viajeros afectados, también supera el 99% en todos los servicios.