Catalunya retira 247 conciertos de escuelas que segregan por sexo

El Govern de Catalunya ha introducido cambios en la renovación de los conciertos educativos para, aseguran, dar "estabilidad al sistema". El primero es homogeneizar su renovación cada seis años en todas las etapas educativas. Hasta ahora se renovaban en función de la duración de la etapa (eran cada seis en primaria, pero cada cuatro en secundaria). Fuentes del Departament aseguran que la renovación, que supondrá el cierre de 283 grupos, 247 de ellos por decidir seguir segregando por sexos.

La conselleria ha explicado este viernes que los cambios han seguido dos grandes criterios. El primero, han subrayado en infinidad de ocasiones, la legalidad. "Lo que dice la LEC", insisten. Es decir, tener en cuenta si ese centro está satisfaciendo necesidades de escolarización. El segundo, es la planificación global de la oferta, para evitar que la sobreoferta genere segregación.

El Govern asegura tener una "voluntad explícita" de mejorar la financiación de la escuela concertada

En paralelo, como ya se anunció, no se han renovado los conciertos de los centros que segregan por sexos, que saltan del paraguas de la concertación. En cifras absolutas, la mayoría de conciertos no renovados pertenecen a ese grupo (247 de 283).

El resto de cierres son de escuelas que salían con grupos que no llenaban, lo que creaba una cierta disfunción. "Aquellos que no llenaban históricamente no satisfacían necesidades del territorio y son a los que no se les han renovado", han apuntado desde la consellera, que añaden que esta renovación se volverá a revisar en junio tras la preinscripción (no llegar al número mínimo de preinscritos es también motivo de no renovación).

Los conciertos volverán a revisarse en junio tras la preinscripción: no llegar al número mínimo de preinscritos es también motivo de no renovación

Pese a esos cambios de criterio, desde la conselleria señalan que de los 2.700 centros privados concertados catalanes solo en nueve se cierran líneas en I-3 por ser grupos históricamente ofertados y que no llenaban. "Se ha buscado la estabilidad. Si tienes el grupo en marcha, la renovación es automática", defienden fuentes de la conselleria señalando también la voluntad explícita del Govern de mejorar la financiación de la escuela concertada. "Reconocemos la infrafinanciación de la escuela concertada y trabajamos por mejorar esa situación", añaden.

Decrecimiento vegetativo

Otro de los cambios introducidos que ha sido muy criticado por la patronal de la escuela concertada es el "decrecimiento vegetativo de grupos". Es decir, si una escuela pierde un grupo de I-3 no puede volver a recuperarlo más adelante. Si una escuela de tres líneas pasa a ser de dos en I-3, irá subiendo durante toda esa generación así, convirtiéndose progresivamente en una escuela de dos líneas.

La patronal de la concertada sostiene que durante el periodo de renovación de los conciertos se perderían más de 300 puestos de trabajo

La Federació Escola Cristiana de Catalunya, la Agrupació Escolar Catalana, la Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament y la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya aseguran que este cambio "repentino" -el hecho de no poder recuperar el concierto perdido en I-3 más adelante, "pone en riesgo" la distribución de la matrícula viva y del alumnado con necesidades educativas específicas (NESE).

Desde la concertada sostienen también que, durante el periodo de renovación de los conciertos se perderían más de 300 puestos de trabajo, tanto de personal docente como de administración y servicios.