Y tras el caos llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona

Un mes después del accidente de Gelida, que desencadenó una crisis sin precedentes en la movilidad catalana, los municipios del sur de Barcelona, y todos aquellos que usan la R2Sud o los Regionals del corredor sur, se preparan ya para un nuevo obstáculo en sus trayectos hacia la capital catalana: a mediados de marzo empiezan las obras de mantenimiento de los Túneles del Garraf. Los trabajos dejarán inservible la vía más cercana al mar del tramo, en el punto de mira el último mes por el visible mal estado de algunos de los pilares, puentes o túneles presentes en este punto del municipio de Sitges.

Que las obras tiraban adelante, pese a que la red de Rodalies todavía está afectada por cortes puntuales y por tramos a velocidad reducida, fue uno de los primeros anuncios que hizo el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, tras el accidente de Gelida. "Ya lo teníamos previsto", explicó Santano, que sí admitió en esa misma intervención que se había debatido demorar la actuación. "Estábamos hablando con la Generalitat sobre cuál era el mejor momento para actuar, pero ya teníamos acordado que sería el mes de marzo", aclaró el secretario de Estado. Las obras coinciden, además, con los trabajos que se realizan en el Penedès por el Corredor Mediterráneo, algo que hace descartar la opción de que los trenes de Regionals avancen hacia Barcelona por Vilafranca del Penedès.

La obra, tal como avanzó EL PERIÓDICO el pasado mes de septiembre, tiene un presupuesto de 3,74 millones de euros y prevé la rehabilitación de dos puntos concretos de la vía. En concreto, del puente que supera la Cala de Aiguadolç, cerca del núcleo urbano de Sitges, y del Viaducto del Garraf, a pocos kilómetros al sur del pintoresco pueblo pesquero. Son puntos desmejorados por el oleaje y la corrosión del agua del mar y, de hecho, hace tiempo que los maquinistas deben reducir la velocidad por el estado de la infraestructura. La misma actuación también prevé readaptar el paso subterráneo bajo la vía del tren de la calle de Sant Honorat, a pocos metros de la estación de tren de Sitges.

Sin plan alternativo

A día de hoy, cuando quedan menos de dos semanas para entrar en el mes de marzo, el plan alternativo de transporte todavía no está definido. Por lo que respecta a la circulación de trenes, y a tenor de actuaciones similares en anteriores ocasiones, lo más seguro es que la R2Sur entre Castelldefels y Sant Vicenç de Calders solo pueda circular una vez por hora y sentido, la mitad de su frecuencia habitual.

"Nos complicará mucho la vida", resume Adrià Allo, portavoz de la plataforma de usuarios del corredor sur de Rodalies, Dignitat a les Vies. "El corte llega un año después del de Roda de Berà, que nos dejó cinco meses con la línea cortada; ahora otros tres meses más", lamenta. "Y yo creo que la mayoría de usuarios no somos conscientes de estas obras, son cosas que se tendrían que anunciar con mucha más antelación", lamenta. La situación tampoco es muy alentadora ahora mismo: en lo que va de febrero, según datos de Transporta'm y puntual.cat –webs de la propia plataforma–, los retrasos medios de los trenes han superado la media hora en todas las estaciones de la R2 y, en las de Barcelona, han llegado a rozar la hora media de demora.

Retrasos medios por estación, sentido y día de la R2Sud / Transporta'm

La compañera de Allo en la plataforma, Anna Gómez, explica que desde su plataforma reclaman que el plan alternativo de transporte incluya buses desde Sant Vicenç de Calders al Prat de Llobregat. "Desde allí tenemos metro, bus municipal o tren lanzadera hasta la Estació de França", explica Gómez, que cree que es mejor alternativa que seguir en bus hasta Zona Universitària, donde el Ayuntamiento de Barcelona permite que aparquen los autocares sustitutorios. "Pero tendríamos que intentar que los horarios [de autocares y trenes] coincidiesen muchísimo, porque, si no encajan, mal vamos. Y la gente ya no se fía", lamenta la portavoz.

Por su parte, el presidente de la asociación Promoció del Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, asegura que "las obras son buenas y positivas". "Como se ha visto de una forma clarísima estas semanas, hay un déficit muy importante de mantenimiento de la red", explica Ramírez, que también condena la falta de información a pocas semanas de las obras.

El tramo de la R2Sud que avanza junto a la Cala Ginesta, en Sitges. / Zowy Voeten / EPC

Ramírez se refiere al estado de algunos tramos precisamente de los Túneles del Garraf que están en contacto directo con el oleaje o que se encuentran visiblemente deteriorados. Así lo denuncia la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), quien asegura que recibe mensajes de muchos usuarios preocupados por el estado de ese tramo de los túneles que, de momento, queda fuera de las obras de mantenimiento.

Más obras en el futuro

En este mismo tramo quedarán pendientes las obras que realmente tienen que redefinir un trazado que se estrenó en 1881, se desdobló a principios del siglo XX y que, más allá de alguna modificación puntual y de trabajos de mantenimiento, no se ha tocado desde los años 50. Este mismo trazado tiene que adaptarse a los estándares de seguridad actuales y dejar abierto un túnel para evacuaciones que, ahora mismo, no existe. Actualmente, hay dos túneles, uno por cada sentido de la marcha, en el que solo hay espacio para la circulación de los trenes.

"La opción sobre la mesa ahora mismo es que se amplíe un túnel para que pasen las dos vías y que el otro quede para eventuales evacuaciones", explica el presidente de la PTP Ramírez. Es una opción que obligaría a cortar ambos túneles, por la que la asociación ha propuesto una alternativa: "Hagamos una inversión más grande y duradera y construyamos un nuevo túnel que nos permita circular a 200 km/h". De esta manera, "no estás condicionado a las características del túnel actual y las afectaciones a la movilidad son mucho menores", explica Ramírez. Sea como fuere, para ello todavía habrá que esperar años. De momento, Adif ha autorizado que se lleve a cabo el proyecto constructivo. Es el primero de los muchos pasos administrativos a superar.