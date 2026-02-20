Los centros públicos catalanes abrirán 50 nuevos grupos en 1º de ESO y cerrarán 25 en I-3

La caída demográfica sigue impactando en la escuela catalana. Para el curso 26-27 se prevé que se incorporen a la escuela catalana -que empiecen I-3) 53.600 alumnos, 1.700 menos que el curso pasado. Una reducción que se van sumando a la caída acumulada de los años anteriores (el curso 2011-2012 se incorporaron a la escuela catalana más de 80.000 niños y niñas). En ese contexto, Catalunya prevé cerrar 25 grupos públicos en la escuela pública -pasando de los 2.076 de la oferta inicial de este año a 2.051 el curso pasado). En el caso de la concertada, en esta etapa el Govern prevé cerrar 16 grupos, de 931 a 915.

Cierres que contrastan con la fotografía de 1º de ESO, que crecerá en 50 grupos en la pública, después de haber cerrado la misma cifra el curso pasado.

El 96,2% de los grupos públicos de I-3 saldrán a 20 alumnos o menos en I-3, cifra que baja al 50% en la escuela concertada

La conselleria justifica los cierres en I-3 en evitar una sobreoferta que beneficia siempre a la segregación escolar. La sobreoferta hace que determinados centros con más demanda se llenen y los centros con menos demanda acaben concentrando al alumnado más vulnerable y a la matrícula viva. "Por eso es muy importante ajustar la oferta educativa al alumnado que hay que matricular", han insistido desde el Departament, desde donde han sacado pecho de la reducción de ratios en infantil.

El curso 26-27 el 96,2% de los grupos públicos saldrán a 20 alumnos o menos en I-3. De estos, un 59% están por debajo de ratio 20 (19 o menos). Una reducción de ratios que en la concertada es bastante menor. Poco más del 50% saldrán a ratio 20.

Reducción de ratios

En cuanto al incremento de grupos en 1º de ESO, Educació apunta que se trata de un primer paso para ir reduciendo ratios en secundaria, una de las grandes demandas de profesorado y familias.

Así lo han detallado este viernes la directora general de Centros Públicos, Montse Duran, y el director general de Centros Concertados y Centros Privados, Xavier Güell, durante la presentación de la oferta educativa inicial del próximo curso, en la que también han recordado que la preinscripción para el próximo curso 2026-2027 será del 4 al 18 de marzo para infantil y primaria, y del 6 al 18 de marzo para ESO.

Las 'mochilas' llegarán a 189.000 alumnos

Durante la presentación de la planificación educativa para el próximo curso el Departament ha explicado también que el curso 26-27 se extenderán las llamadas 'mochilas escolares' -ayudas directas a alumnado vulnerable- a nueve cursos: de I3 a segundo de primaria y de 1º a 4º de ESO. La conselleria prevé así que 189.000 alumnos recibirán estas ayudas, de los cuales 135.000 estarán escolarizados en la escuela pública y 54.000 en la concertada.

La conselleria destinará 105,2 millones a estas 'mochilas', 22 más que el curso pasado.

Cuatro nuevos centros

El Departament ha explicado también este viernes que el próximo curso habrá cuatro centros educativos públicos nuevos en Catalunya. Se trata de la escuela de les Llosses, con un grupo de educación primaria; el Instituto Escuela Cap Salou (centro de nueva creación que arranco con dos grupos de educación infantil), el Instituto Escuela Xirinacs de Barcelona (escuela que para a instituto escuela) y la integración a la red pública de la escuela de educación especial Lexia de Barcelona.

Barcelona llegará a los 27 instituto escuela

Con el IE Xirinacs, el próximo curso Barcelona llegará a los 27 los institutos escuela públicos en una apuesta clara por esta organización escolar (en 2017 eran solo dos).

Por otro lado, también en la capital catalana, se prevé que el Instituto Vallcarca, ubicado de manera provisional en el equipamiento de la Escuela Mas Falcó, pueda estrenar un nuevo edificio. El instituto tendrá capacidad para tres líneas de ESO y dos líneas de bachillerato que darán cobertura a los alumnos de secundaria de los barrios de Vallcarca, la Salut y el Coll.