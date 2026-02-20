Fiestas y seguridad
Les Colles Castelleres trabajan en un nuevo casco con la colaboración de Sant Joan de Déu
Se prevé que de cara al otoño se puedan presentar los primeros prototipos para proteger más a niños y niñas
Un nuevo protocolo sanitario protegerá la diada 'castellera' de Sant Fèlix en Vilafranca un año después de un grave accidente
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) impulsa el desarrollo del nuevo casco casteller 2.0 con el asesoramiento del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El proyecto, en colaboración con la empresa murciana NZI, quiere mejorar la protección de los niños y niñas y crear un futuro protector facial compatible con el casco actual, con la previsión de presentar los primeros prototipos en otoño. La iniciativa, que empezó a gestarse en diciembre de 2024, tiene como objetivo actualizar y optimizar el modelo de casco casteller actual y avanzar hacia una versión mejorada que pueda ser utilizada por enxanetes, acotxadors y dosos.
El Hospital Sant Joan de Déu participa en el desarrollo a través de varios departamentos técnicos y médicos, después de recibir el aval de su comité de ética, aportando conocimiento clínico y tecnología 3D.
Más protección
Paralelamente, la iniciativa prevé el diseño de un protector facial para ampliar la cobertura en zonas sensibles como la frente, la nariz y los pómulos. Desde noviembre de 2025, la CCCC y el hospital trabajan en el diseño final y en la optimización de las tallas, con la previsión de presentar los primeros prototipos durante el otoño de este año.
