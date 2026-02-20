Castellbell alerta sobre fraudes en el empadronamiento: domicilios falsos a cambio de dinero

El Ayuntamiento de Castellbell y el Vilar ha dado un grito de alerta sobre la proliferación de intentos de fraude en el empadronamiento detectados durante las últimas semanas en el municipio. El equipo de gobierno (Sumem per Castellbell-ERC) asegura que «estamos atentos» a esta situación para ponerle freno, tras poner de manifiesto que el consistorio ha detectado «casos de personas propietarias que ceden su domicilio para que personas en situación irregular se puedan empadronar a cambio de dinero" o casos en los que se presenta la documentación utilizando contratos falsos.

Ante estos intentos fraudulentos, el Ayuntamiento asegura que ha "reforzado" los controles de toda aquella documentación recibida para tramitar el padrón y que ha trasladado "los hechos a las autoridades correspondientes para que tomen las medidas oportunas".

Efecto llamada

El ejecutivo municipal subraya que mantiene "una determinación firme para evitar abusos e irregularidades en el padrón que puedan afectar a la cohesión en el municipio", sobre todo para evitar que "generen un efecto llamada y afecten a la prestación de unos servicios públicos de calidad al conjunto de vecinos y vecinas".

Esta situación no es nueva en el Bages, pero en este caso es Castellbell quien hace público que existe este escenario y que se siente afectado. Uno de los primeros Ayuntamientos que alertó y tomó medidas concretas es el del municipio vecino de Sant Vicenç de Castellet.

Ordenanza específica

El consistorio aprobó a finales de 2024 una ordenanza reguladora específica de la gestión del padrón municipal de habitantes, una medida en ese momento sin precedentes en Catalunya que buscaba combatir ese fraude que ahora se ha visto también en Castellbell. Esa normativa permite investigar los domicilios con más de 6 personas empadronadas y recoge sanciones de hasta 3.000 euros cuando se detecta que son fraudulentos.

Precisamente, en noviembre del año pasado se facilitó un balance de los primeros seis meses de aplicación, según el cual durante ese periodo el consistorio desempadronó a 384 personas por no acreditar residencia efectiva en el municipio.

Según detalló el consistorio, las actuaciones se llevaron a cabo previa notificación, posibilidad de alegaciones "y dentro del marco legal establecido, garantizando en todo momento el respeto a los derechos individuales".

Existe una comisión de padrón, un órgano técnico encargado de analizar los datos, estudiar los casos y proponer medidas correctoras.

La ordenanza nació como respuesta al incremento de casos de inscripciones fraudulentas que ya se fueron detectando y distorsionaban el censo municipal y generaban un uso indebido de los servicios públicos.