Pancartas en el viejo cuartel de la Guardia Civil en Baqueira para exigir pisos sociales: "Pagado por todos, usado por nadie"

En un recodo de la carretera C-28, la que sube desde Vielha hasta las pistas de Baqueira Beret (Vall d'Aran), languidece desde hace años un imponente edificio de estilo montañés, con su tejado de pizarra y muros de piedra vista. Es el inmueble que durante años funcionó como casa cuartel de la Guardia Civil en este rincón del Pirineo y que, en tiempos, fue también el alojamiento de los escoltas que acompañaban a Juan Carlos I en sus vacaciones en la nieve. Ese mismo equipamiento ha amanecido este viernes, cubierto de nieve y a dos grados bajo cero, luciendo tres pancartas en las que se reclama que sea destinado a viviendas sociales para jóvenes.

"Mientras hay jóvenes del valle que tienen problemas para encontrar una vivienda por los altos precios y trabajadores de hostelería, monitores de esquí y profesores que han sido destinados a la comarca que malviven en caravanas, allí hay un edificio, situado además en una localización excelente, que se encuentra en desuso, pese a que fue pagado con el dinero de todos los contribuyentes", explica a este diario uno de los promotores de la acción reivindicativa. "El derecho a la vivienda no solo es en España un derecho constitucional, es, sencillamente, un derecho humano", agrega el mismo portavoz. "Este es un pequeño gesto de solidaridad y de rebeldía" por las condiciones en las que viven las personas que buscan un techo en el Aran, señala.

Detalle de la pancarta para reivindicar más pisos sociales en el Vall d'Aran, en el viejo cuartel de Baqueira.. / El Periódico

"Nos rebelamos contra la situación actual de la vivienda en nuestro país, con jóvenes cuyos salarios solo dan para compartir una habitación con derecho a baño y cocina entre cuatro personas, como en los duros años de la posguerra", prosigue el portavoz del colectivo. "Y mientras tanto, hay bienes en manos públicas, edificios y terrenos, que se degradan sin uso, esperando una decisión política o administrativa que se demora 'sine die' no sabemos si por incompetencia o por especulación", concluye el activista.

Un plan que no arranca

El inmueble en cuestión lleva más de un año esperando a que se ponga en marcha el plan, aprobado por la comisión de Urbanismo del Vall d'Aran en septiembre de 2024, que debe permitir la construcción en ese terreno de titularidad pública de medio centenar de viviendas sociales. Los nuevos pisos "se destinarán a cubrir las necesidades de los trabajadores temporales de la estación de esquí y también de los jóvenes con dificultad para emanciparse", tal y como informó en su momento la Conselleria de Territori, después de que las autoridades de la comarca llevaran un tiempo denunciando las dificultades de acceso a la vivienda en el valle, cuyo origen atribuyen al aumento de alojamientos turísticos que ha registrado la zona.

Y es que, según un registro elaborado por la Diputació de Lleida, el número de viviendas de uso turístico en el Alt Pirineu se ha multiplicado por cuatro desde 2015, hasta llegar a las 4.719 a mediados del año 2023. En 2020, las plazas turísticas en pisos ofertadas en la veguería del Alt Pirineu y Aran superaron ya el número de plazas ofertadas en cualquier otro tipo de establecimiento turístico.

En el caso de Baqueira, la falta de alojamientos disponibles para los trabajadores de temporada "ha provocado en los últimos años la proliferación de autocaravanas en todo el municipio", aseguraba Territori en su comunicado. El punto de saturación llegó a ser tal que el ayuntamiento tuvo que prohibir el estacionamiento de este tipo de vehículos en cualquier espacio del término municipal desde la temporada de esquí.