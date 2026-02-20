Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un mes del accidente de Gelida

Adif prevé ahora levantar el 90% de las limitaciones de velocidad por obras de emergencia a finales de abril

El ente responsable de la infraestructura ferroviaria asegura que 110 de estas restricciones se deben a los últimos episodios climáticos

Aún hay activos cerca de 200 tramos lentos en toda la red

Rodalies aún debe reparar 3 de cada 4 puntos críticos un mes después del accidente de Gelida

Rodalies tendrá la próxima semana 200 tramos con limitación de velocidad: la mitad derivados del temporal

MAPA | Estos son los 200 puntos con limitación de velocidad de la red de Rodalies de Catalunya

Tunel con vías de tren afectadas y deterioradas donde pasan trenes de Rodalies.

Tunel con vías de tren afectadas y deterioradas donde pasan trenes de Rodalies. / Zowy Voeten / EPC

Pau Lizana Manuel

Pau Lizana Manuel

Barcelona
Este viernes, justo un mes después del fatídico accidente de Gelida, Adif ha actualizado el estado del plan de contingencias que desplegó en Catalunya "para la inspección, identificación, evaluación y reparación de los daños provocados por los últimos temporales que han efactado Catalunya", según recoge la propia comunicación aportada por la empresa pública. Entre otros datos, Adif asegura que el 90% de los 110 limitaciones de velocidad provocadas por este plan de contingencia –es decir, las que empezaron tras el accidente de Gelida–, estarán resueltas para finales de abril. La fecha retrasa así las previsiones del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que aseguró la semana pasada en rueda de prensa que la mayoría de las afectaciones derivadas de la emergencia estarían resueltas para finales de febrero; y dejaba hasta abril para resolver el grueso del resto de incidencias.

Sea como fuere, si el último pronóstico de Adif se cumple, quedarán todavía cerca de un centenar de restricciones no vinculadas con la emergencia que deberán resolverse más adelante. El mismo secretario de Estado ha asegurado esta mañana que hay más de 200 limitaciones de velocidad activas.

Muchas de estas limitaciones de velocidad, las grandes responsables de que estos días se sigan produciendo retrasos en las líneas de Rodalies que han podido reabrir, están directamente conectadas a los trabajos que realiza Adif sobre el terreno. En concreto, según apunta el ente que depende del Ministerio de Transportes, se han realizado hasta este viernes 690 visitas a diferentes instalaciones y puntos del entramado ferroviario, de los cuales 681 cuentan con informes de evaluación técnica.

La R4, la más tratada

Estos trabajos –que según Adif han permitido resolver 26 restricciones de velocidad en las últimas semanas– se han producido sobre todo en la R4 entre Barcelona y Manresa (183 visitas), la R3 (134), la R14 (114) y la R15 (106). En esta última línea, precisamente, las limitaciones de velocidad se concatenan en tas pocos kilómetros que el servicio de tren es inviable.

Estas inspecciones e informes técnicos, prosigue la nota de Adif, han permitido a la empresa pública priorizar 31 tramos de la red –no se detallan cuáles– y destaca que los trabajos están permitiendo finalizar la estabilización de una quincena de taludes, la última en el tramo Figueres-Portbou. Para estos trabajos, que la consellera Sílvia Paneque cifró en unos 100 millones de euros, se han desplegado unos 400 técnicos y operarios de Adif.

TEMAS

